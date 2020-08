La carrera electoral empezó oficialmente y ya se tienen varias propuestas para aumentar el sueldo mínimo, que llegarían a un rango de entre S/850 y S/1,000 mensuales.

Sin embargo, establecer un aumento en el nivel del salario mínimo debe ser consecuente, principalmente, con el incremento de la productividad de la fuerza laboral y el alza de precios de los productos que componen la canasta básica en la economía peruana.

De esta manera, sería prudente que los candidatos acompañen sus propuestas con un sustento técnico, para no caer en ofertas populistas y sigan alimentando la subasta por el sueldo mínimo.

Este diario consultó a cuatro expertos para que brinden una opinión crítica y especializada; y todos ellos concluyeron en que dichas propuestas carecen de sustento técnico. Sin embargo, Olmedo Auris, vicepresidente de la CGTP, indicó que un aumento en el sueldo no perjudicará al mercado laboral e hizo un llamado a que se evalúen tres variables para establecer un monto sensato: la inflación, la productividad y además el costo de vida.

Perú21 salió a las calles a preguntar a los ciudadanos sobre qué piensan del ofrecimiento de los candidatos, cuyas respuestas podrá verlas en este video.

JUAN MENDOZA: LAS PEQUEÑAS EMPRESAS SE AFECTARÁNLas propuestas sobre el salario mínimo son populistas. Los primeros afectados con esa medida serían los pequeños empresarios, llevándolos a la informalidad o haciendo que desaparezcan, porque no podrían asumir mayores costos; y esto perjudicaría a los trabajadores. Lo que reciben las personas por su trabajo depende de qué tan productivos son, y la productividad no se aumenta de la noche a la mañana, porque se debería mejorar la calidad educativa, la regulación laboral y otras cosas de largo plazo.

Me da mucha pena que alguien como PPK haya sido uno de los primeros en lanzar la iniciativa de aumentar el salario mínimo, porque él sabe perfectamente que eso no tiene resultado. Hay otras reformas importantes, por ejemplo, los sobrecostos laborales, es decir que hay mucha diferencia entre lo que paga el empresario y lo que recibe el trabajador. Eso debe cambiarse.

JORGE TOYAMA: NO SE HACE LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓNYo creo que hay que despolitizar el debate. El aumento del salario mínimo debe ser una decisión técnica y no política.

Hay una ley que vela por el sueldo mínimo y exige un protocolo de debate para tomar una decisión para el aumento. Los candidatos no están siguiendo lo que dice la Constitución, y esta dice que el mínimo vital se fija previo debate en el Consejo Nacional del Trabajo.

Un candidato no debería ofrecer un mínimo vital sin primero escuchar a las partes, lo que debería hacerse es que el Estado ponga expresamente una ley que establezca en octubre o noviembre el aumento para los siguientes dos años.

Entonces, de esa manera hay predictibilidad, las empresas pueden presupuestar y se logra despolitizar el debate. Hoy día eso no sucede, los grandes sindicatos y los sectores empresariales deben reunirse.

MARTÍN PÉREZ: EL RETO NO ES SOLO EL SUELDO MÍNIMOLo primero que quiero hacer es invocar a todas las empresas que tengan espacio para poder subir los sueldos de sus empleados, que lo hagan. Yo creo que esa es la dinámica que corresponde al libre mercado.

Lo que sí es cierto es que las empresas más pequeñas tienen serios problemas por la desaceleración y si se les impone un determinado nivel de salario mínimo, quizá tengan problemas para sobrevivir, es decir, no estaríamos ayudando, sino que estaríamos complicándoles la posibilidad de continuar.

Repito con insistencia que el reto en el Perú no es solo hablar del sueldo mínimo, sino cómo hacemos que más peruanos entren a la formalidad, no puede ser que el Perú tenga casi 75% de empleados informales, eso significa que las leyes laborales no están sirviendo para lo que deberían ser. Ese es el principal reto que tenemos hoy.

CÉSAR PEÑARANDA: CANDIDATOS SE CONTRADICEN EN PROPUESTASCuando se observa cómo ajustar el salario mínimo, hay dos elementos que hay que mirar simultáneamente: la productividad y la inflación, y de estos puede salir un número final; yo personalmente le doy mucho valor a la productividad.

Los candidatos están sacando los números de la manga. Y es curioso que todos digan cifras distintas, unas más altas que otras, y ninguno explica cómo llegó a esa cifra. Lo que buscan es que todos los aplaudan y voten por aquel que ofrezca el mayor monto.

Es totalmente incoherente que la mayoría de los candidatos proclame sus gobiernos a favor de la micro y pequeña empresa y ofrezcan aumentar el salario mínimo, eso es contradictorio; ya que un mayor sueldo los perjudicaría y los llevaría a la informalidad o a cerrar sus puertas. El trabajador lo tiene muy claro, lo que quiere es empleo formal.

Por: Alberto Mendieta alberto.mendieta@peru21.com