Pese al escenario poco propicio que enfrentan las microfinanzas, Caja Huancayo se alista a ofrecer productos como cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Jorge Solís en exclusiva con Perú21 nos cuenta los planes para 2024.

¿Cómo le fue al sistema de cajas municipales el año pasado?

No fue un año muy bueno por la recesión que estamos viviendo. Esto ha golpeado más a las entidades que están en la base de la pirámide, que son las pequeñas y microempresas, así como a todo el sistema financiero. En el caso de las cajas, enfrentamos mayores costos de fondeos por la subida de las tasas de interés del BCR. Fue una carrera alcista de las tasas pasivas que no la pudimos trasladar a las de los créditos. El resultado de las cajas no ha sido como el que se esperaba, pero tampoco ha sido catastrófico.

¿En cuánto pudieron crecer en créditos las cajas municipales?

Los créditos de las cajas han crecido en conjunto en un poco más de S/1,000 millones, que en términos porcentuales significa un menor crecimiento que en años anteriores. Por ejemplo, antes de la pandemia, los créditos de las cajas crecían a un ritmo de 18% a 20%, mientras el año pasado crecimos 12%.

¿Esto qué consecuencias tuvo en la morosidad?

Ha habido un incremento de la morosidad en las cajas municipales de un punto porcentual. Esto también ha ocurrido en otras entidades como la banca. En este momento, la morosidad de las cajas ha pasado del 5% al 6%. Hay problemas en el mercado porque la gente tiene menos capacidad de pago. Las pymes se han descapitalizado y esto impacta en la morosidad. Ojo que ha habido una contención de la morosidad con los refinanciamientos y las reprogramaciones de deudas. Cuando estos plazos venzan, puede incrementarse la morosidad, porque esto ha sido solo un oxígeno.

En esta coyuntura, ¿cuál fue la estrategia de la Caja Huancayo para capear la situación?

Nosotros tenemos dos variables importantes que nos permiten estar en una mejor posición. Primero, tenemos un ticket promedio de créditos de S/12,000; es decir, nuestra cartera está bastante atomizada, de manera que, cuando la economía golpea a algún sector, no nos afecte de forma importante. Segundo, el 50% de nuestros clientes son exclusivos. Esto significa que son clientes que solo trabajan con Caja Huancayo, lo que disminuye el riesgo de incumplimiento de pago. Por lo general, las personas que han estado cayendo en incumplimiento de pagos son personas que tienen obligaciones crediticias con dos o tres entidades.

¿Esto qué impacto ha tenido en la cartera de la Caja Huancayo?

Esto ha sido una buena estrategia para contener los riesgos. Tanto es así que la Caja Huancayo ha terminado 2023 con la menor morosidad en el sistema de cajas municipales, que llegó a 3.68%. Incluso mejor que algunos bancos.

¿Cómo pinta el 2024 para las cajas y para la Caja Huancayo?

La situación no puede cambiar de un día para otro. Estamos todavía en un proceso de recesión de la economía. Hemos terminado el año pasado en negativo con -0.5%. La demanda no se ha incrementado. La inversión privada está en terreno negativo y, si bien es cierto está bajado la tasa de interés de referencia, todo es un proceso. En una situación como la que estamos viviendo, arrastrando resultados negativos del año pasado, si no hay medidas efectivas de parte del Gobierno, el escenario no pinta bien para nadie. Nosotros creemos que el país, este año, no va a crecer mucho.

¿Se necesitan medidas para las mypes?

En el caso de las mypes, que es el sector más golpeado y más vulnerable, no ha habido una medida que realmente tenga impacto. Impulsa Perú no ha tenido el impacto reactivador que se esperaba. Se han colocado S/8,000 millones; hay S/10,000 millones por colocar, pero no ha sido suficiente. Eso hace que no veamos el escenario de manera tan auspiciosa desde el punto de vista de nuestro sector.

¿Qué se viene para la Caja Huancayo en este año?

Con la nueva norma que amplía las operaciones financieras de las cajas municipales, Caja Huancayo en abril o mayo va a lanzar su tarjeta de crédito. Luego, en los próximos dos o tres meses, vamos a salir con cuentas corrientes, que es importantísimo para el sector que atendemos como los pequeños exportadores. También estamos creando productos, anticipándonos a la norma que se está discutiendo en el Congreso para que las entidades financieras puedan manejar los ahorros pensionarios.

¿Qué otros productos vienen?

Tenemos una nueva app multifuncional, que se llama Ekeko, que permite realizar en línea todas las operaciones desde pagos de cuentas, transferencias de cuenta a cuenta, transferencia interplaza, pago de servicios, entre otros. Esto va a facilitar mucho las operaciones con los clientes, va a hacer que los procesos de entrega de créditos y aprobación sean muy rápidos.

¿Seguirán abriendo oficinas?

Sí, seguimos en proceso de expansión. Este año tenemos previsto inaugurar unas ocho oficinas, con lo cual tendríamos 238 oficinas en el país. Las nuevas oficinas tendrán un nuevo formato, porque la app va a permitir que los asesores trabajen más tiempo en el campo, haciendo inclusión financiera. También tenemos que el BID se ha incorporado como nuestro socio estratégico en este año y en nuestro plan estratégico nos hemos comprometido a adoptar los criterios ESG.

