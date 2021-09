Para muchos caficultores de zonas alejadas, como el valle de El Monzón o El Cholón, una maquina les puede ayudar a mejorar su proceso de café. Esa máquina, que tanto esperaban, les ha llegado como parte del reconocimiento en diversos festivales para resaltar el café local que organiza Alianza CAFE, una iniciativa de USAID, ejecutada por TechnoServe que cuenta con el apoyo de JDE. La colombiana Claudia Penagos, gerente de relaciones corporativas de la compañía Penagos, resalta los esfuerzos que está haciendo el Perú por sacar adelante nuestro café.

Una máquina no mejora un mal café. Pero el Perú tiene buenos cafés, excelentes cafés, y aliados cada más más solidarios.

“Nosotros estamos un poquito adelante, nuestro origen es súper reconocido, tenemos una institucionalidad muy fuerte y eso hace que el mercado mundial confíe en nosotros y yo siento que el Perú está yendo hacia allá y está dando pasos muy grandes con su café. Próximamente vamos a vernos en el mercado internacional. El mundo está buscando esa línea, además la gente está buscando ayudar, los compradores internacionales están buscando orígenes buenos, historias lindas, gente trabajando y eso es lo que yo siento que es Perú”, dice en entrevista con Perú21.

Penagos es una empresa familiar e innovadora por sus máquinas despulpadoras de café, así como secadores y de lavado, entre otras, algo que la hace sentir profundamente orgullosa a Claudia. Su relación con el Perú lleva unos años y empezó en la selva justamente con la entrega de estos equipos. Posteriormente, desde INSERGE WHS, tiene representación en el Perú.

UNA HISTORIA QUE SIEMPRE ESTUVO LIGADA AL CAFÉ

La empresaria recuerda que sus bisabuelos pensaban irse a Argentina. “Habían vendido todas sus tierras, también eran agricultores y tenían empresa en España y decidieron venir a probar nuevos rumbos y finalmente, en Venezuela, se quedaron. Estaban muy cansados. Mi bisabuelo se murió y se quedó mi bisabuela sola con cinco niñitos. Una mujer en esa época era algo muy difícil, estamos hablando de 1850 y bueno sacó adelante a esos niños y dos de esos niños se convirtieron en ingenieros y alguien le dijo que en Bucaramanga -la tierra donde yo nací-había oportunidades. Esos muchachos se vinieron con toda su maquinaria, crearon la luz para Santander, nuestro departamento, crearon maquinaria agrícola y lo que se necesitaba en esa época era café básicamente. Así empezó nuestra empresa. En 1907 patentaron en Estados Unidos la primera catadora de café para separar por un flujo de aire las diversas clases de café. “La innovación siempre nos ha marcado. Hoy en día exportamos a 40 países -en Asia (como China, Tailandia, India, Laos, Indonesia, Corea, Singapur y Vietnam); varios países africanos, Centro y Suramérica y otros destinos; y tenemos un reconocimiento a nivel mundial de nuestra marca. Somos muy bendecidos porque la gente nos busca porque sabe que somos innovadores de calidad, que respondemos y tenemos un buen servicio”, resalta.

Penagos es considerada una de las 5 empresas más innovadoras de Colombia por sus procesos acorde con la sostenibilidad y el medio ambiente.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar el año pasado con mucha más fuerza pues Starbucks nos eligió para un programa de sostenibilidad a nivel mundial y Perú fue el primer país donde arrancó y se entregó maquinas a 80 productores peruanos. Eso nos dio mucha visibilidad en Perú y Walter Huamán- de INSERGE WHS-está haciendo una labor fantástica”, detalla.

Para la empresaria, las posibilidades de Perú y el café son inmensas. “Perú es un país importante en el mundo del café, y es un origen muy bueno”, destaca.

Otro punto que destaca es el empoderamiento de la mujer y el ahorro de agua y energía, la reducción de la huella de carbono, y la responsabilidad social en general.

“El caficultor se merece una máquina bonita, bien terminada y de buena calidad, y eso le damos”, acota la empresaria. Algunos se preguntarán por qué en la tierra del café, los Penagos no se dedicaron exclusivamente al café. “A veces la historia se pierde, y yo no sé. Mi bisabuelo era un gran cafetero y era de los principales exportadores de Santander, y no sabemos qué sigue de la historia”, dice. Y se define como una mujer que ama el café, y “el café a mí me sale por los poros”.

LA IMPORTANCIA DE CRECER

“Para nosotros es muy importante crecer en un país, crecer en América Latina. Tenemos competidores muy importantes que son los brasileños pero para ese productor pequeño, Brasil crea máquinas muy grandes. Como nosotros somos un país pequeño con una geografía muy parecida a la de Perú podemos trabajar mejor. Por ejemplo, en Costa Rica, el 80 % de las grandes centrales de beneficio son nuestras, 80% del café costarricense se hace a través de maquinaria Penagos porque por la Ley de No Contaminación de Costa Rica es muy exigente”, explica, y remata que para estabilizarse en un país hay que permanecer en el lugar, y eso es lo que hace Walter Huamán.

Para Claudia Penagos, la cooperación internacional con los pequeños productores es fundamental, por lo que felicita el trabajo de Alianza Café y Technoserve.

