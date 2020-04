El coronavirus está afectando la economía y todos los sectores, entre ellos a los del sector cafetero, entre los que contamos a productores, tostadores, cafeterías y otros actores que permiten que llegue a nuestra mesa una deliciosa taza de café peruano. Antes de la crisis, había problemas, pero al mismo tiempo mucha expectativa, pues los peruanos estaban entendiendo cada vez más que nada mejor que un café especial. Al menos, cinco cafeterías abrieron en Lima, en los meses previos a la pandemia. ¿Qué pasa ahora?

Geni Fundes: "Hay mucha incertidumbre en la comunidad cafetalera”

La Central Café & Cacao, una asociación que agrupa trece cooperativas conformadas por diez mil productores de café del oriente, centro y sur del Perú, representada por el ingeniero agrónomo Geni Fundes, advierte que los productores cafetaleros están entrando a la cosecha plena, y en esta época necesitan mayor cantidad de mano de obra. En su mayoría, los cosechadores viajan de la sierra a la selva, y las exportaciones de café inician con fuerza en mayo.

“El aislamiento social no permite tener mano de obra en las zonas de producción, poniendo en riesgo la perdida de parte de la cosecha 2020. No olvidar que los productores vienen del problema de la “roya”, crisis de precios (2018 , 2019 y 2020), hoy se suma la pandemia. El miedo al contagio esta generando pánico colectivo en las zonas de producción; algunos municipios y comunidades están tomando medidas extremas de aislamiento”, indica Fundes, y precisa que las cooperativas están acopiando café de forma restringida.

Geni Fundes (Foto: Manuel Melgar)

“La industria de café está golpeada por la pandemia, las cafeterías están cerradas casi en todo el mundo, al parecer hasta diciembre. Según reportes de la Organización Internacional del Café (OIC), el consumo bajará este año; pero también indica que habrá problemas en la oferta por los trastornos en la recolección y las exportaciones. Hay mucha incertidumbre en la comunidad cafetalera”, puntualiza. Las tostadurías están trabajando parcialmente en Perú. En una frase simple, pero dramática: “En nuestro país la industria creciente de cafés especiales ha sido golpeada significativamente”.

Fundes espera que los programas de financiamiento del estado llegue a la pequeña y mediana industria para aliviar las grandes perdidas e iniciar un proceso de recuperación.

Las ferias vinculadas al café ya fueron canceladas. Nos referimos a Ficafé, Expocafé, ExpoAmazónica, ExpoAlimentaria, entre otras.

La Taza de Excelencia 2020, dice Fundes, se realizará de todas maneras, pero se han cambiado los protocolos. No se hará la rueda internacional con jueces extranjeros; las muestras de los 40 finalistas se enviaran a ocho laboratorios en diferentes partes del mundo, y ellos definirán a los ganadores de la competencia. La subasta electrónica se hará en diciembre.

GINO KANASHIRO: “Vamos a mantener al equipo trabajando con nosotros”

Gino Kanashiro, el dueño de Origen Tostadores de Café, que tiene tres locales, en Surquillo, Pueblo Libre y Magdalena, me dice que mantiene el buen ánimo, a pesar de todo. Buen ánimo y paciencia. “Empresas como la nuestra dependen de la venta diaria, de esa manera la sostenemos mensualmente, pagamos planillas e impuestos, el alquiler y todo los servicios. Esta situación tan de repente hace que muchas empresas no tengan estabilidad para afrontar esto tan complicado. El tema es que nosotros debemos adaptarnos a la situación. Es imposible salir adelante si no te adaptas”.

La cafetería de Gino que tiene nada menos al Campeón Nacional de Barismo 2019, Antonio Venturo, y en el segundo y tercer lugar a dos miembros de su equipo, David Salazar y Diana Landeo, reconoce que es poco probable que en el corto y mediano plazo vuelvan a abrir las puertas de sus locales o atender en el total del aforo. Para Gino, al igual que otros, el delivery es la fortaleza que tienen: “No queremos tener que aplicar la suspensión perfecta de labores y vamos a mantener al equipo trabajando con nosotros. Haremos delivery aprovechando al mismo equipo, una parte hará esta tarea de repartir, y la otra producirá. Los chicos cubrirán el distrito de cada local y alrededores, moviéndose en bici, y con todas las medidas de seguridad como mascarillas, lentes, guantes y alcohol en gel”. Gino tiene clarísimo que la protección de su equipo y de los clientes es fundamental.

CAFE PERUANO

“Las cafeterías de especialidad somos pocas y no llegamos a la mayoría de consumidores, pero sí hemos logrado fidelizar. Nuestros clientes después de probar café de especialidad es poco probable que tomen un café de mala calidad o convencionales. Cuando pruebas algo bueno es difícil que optes por algo de mala calidad”, comenta Gino, convencido que esto no será para siempre, pero que nada será igual para el mundo, y para el consumo.

Gino Kanashiro. FOTO: JUAN PONCE VALENZUELA

EDITH MEZA: “PARA NOSOTROS LO MÁS IMPORTANTE ES LA VIDA”

Edith Meza es productora de café, y es la dueña de Finca Tasta, junto a su hermano. En estos días de pandemia, la empresa está organizándose para los retos que se tienen frente al cliente de afuera y el mercado local. Pero hay algo en lo que no hay dudas: “Para nosotros lo más importante es la vida, nuestros papás fallecieron. Todo lo demás podemos conseguirlo, vamos a salir lastimados obviamente y bajar ventas, y seguro se malogrará un porcentaje de nuestra cosecha, pero mientras estemos unidos con nuestros trabajadores y estén bien, y apoyando a nuestra comunidad, estaremos bien”.

Edith Meza, de Finca Tasta

En la finca, ubicada en Llaylla, Satipo, Junín, produce un café de altísima calidad -de más de 85 puntos- que exporta al mundo y coloca en el mercado local a través de algunos servicios como Cafeteína, Café Urbano y ellos mismos. La cosecha de café ha encontrado tropiezos, incluso para llevarlo a secar.

El coronavirus paralizó, por ejemplo, un envío a China. Está trabajando con cosechadores locales que se mueven entre los anexos. El pase oficial no sirve en esta parte del país. El que rige es el otorgado por la ronda campesina, así que el panorama es especialmente difícil. El lugar tiene establecimientos de salud precarios. En el hospital de EsSalud no hay servicio de neumología: “No hay especialistas, comprenderás que la preocupación es grande ante la llegada de la enfermedad”.

Meza menciona que PromPerú Macro Región Centro está apoyando en la medida de lo posible para poder movilizar el café y otros productos. Por ahora, han parado en la investigación, y están conversando con sus clientes de afuera. Con los del mercado local, con los que trabajan a través de ferias, están apostando por el delivery para tener ingresos. A pesar de todo, la buena noticia es que uno de sus clientes de afuera le confirmó que le comprará la misma cantidad de café.

HARRY NEIRA: “El optimismo basado en la realidad es y será clave”

Harry Neira.

“Es muy muy duro todo esto pero tenemos un equipo maravilloso, fuerte y creativo, el cual nos permite tener esperanza y encontrar frentes que antes no veíamos para poder desarrollar algunas fuentes de superación”, dice Harry Neira, dueño de dos cafeterías en Miraflores: Neira Café Lab.

“En este tiempo que va y lo que se viene creemos que el optimismo basado en la realidad es y será clave. La reinvención de las cafeterías va sin duda por ir hacia el cliente sabiendo que ellos ya no podrán visitarnos; no solo con delivery si no aprovechando las redes para fortalecer vínculos y marca. Como Neira ya nos vamos reinventando y nos hemos ido acercando a nuestros clientes a través de lives (transmisiones en vivo). En una primera etapa el objetivo fue principalmente comunicar a los clientes y comunidad que detrás de Neira por encima del buen café, ambiente y demás hay un grupo humano que extraña, que está al servicio siempre y que tiene sueños y que sin duda los cumplirán", reflexiona.

Neira proyecta que en una segunda etapa seguirá acercándose más a la comunidad conversando con colegas y/o amigos tocando temas vinculados a la pandemia y más: "El vínculo con nuestros clientes es vital, estos vínculos sostendrán los planes de reactivación que tenemos, y son los siguientes: sistema de delivery a toda Lima, suscripciones y clases virtuales: “Estamos en evaluación con el equipo para ver viabilidad. Sin vínculo, creemos que será difícil conseguirlo”.

“Todos estaremos más en casa, y hacer que el café peruano esté acompañándonos en nuestras mesas de una forma simple y sencilla es el gran reto que tenemos”.

ENID ESQUIVEL : “Ojalá el gobierno vea el café como un producto bandera”

Enid Esquivel

La tostadora, catadora y maestra Enid Esquivel cuenta que como vendedora de café tostado no pudo ir a tostar ni dar el servicio. Se ha complicado, pero en lo que se refiere a la venta de café recién en estos días ha empezado con el delivery. “Tuvo que pasar esta emergencia para tomar esas decisiones. Una de las cosas que nos falta como tostadores es el acceso, el enviar el producto. Un cuarto de café puede costar 25 soles, pero el envío a veces sale más caro que el mismo producto. Estoy en San Miguel, y enviar el café a Miraflores me cuesta entre 12 y 15 soles. Si incluyo el delivery me sale como 35. El acceso al delivery es uno de los problemas".

Esquivel tiene ahora café en su bodega. El momento que viene es difícil de predecir: "Los resultados los veremos en un mes o más, cuando ya la cosecha empieza y hay más café verde. Entonces, el tema será saber cómo lo vamos a traer a Lima, y cuánto será el costo”.

Esquivel ha conversado con su productor para apoyarlo y tener la misma materia prima. También advierte la falta de mano de obra, lo cual podría, en su momento, afectar el precio.

“Siempre he creído que el gobierno debe mirar el sector, pero no tenemos el apoyo necesario. Si el café fuera considerado como parte de la canasta básica quizás muchos tostadores tuviéramos un permiso, pero ni eso. Sin embargo, creo que el gobierno debería designar un fondo o tener planes estratégicos para ayudar al productor”, opina Enid Esquivel.

La tostadora espera que el gobierno vea que el café es un producto bandera, y como tal tome medidas. Espera, mientras tanto, que el Ministerio de Agricultura ayude a los productores con un bono para sacar adelante sus cosechas.

RUPERT LARRABURE

Rupert Larrabure de Café Negro

Café Negro es una pequeña cafetería de barrio en Barranco. El coronavirus irrumpió cuando más proyectos tenía en marcha Rupert Larrabure, su entusiasta dueño. “La industria de alimentos y bebidas, dentro de ella las cafeterías estamos obligados a reinventarnos. La categoría migrará de “Fuera del hogar” a “Hogar” y debemos estar preparados para dar la mejor experiencia al consumidor en el canal del delivery”, apunta.

Larrabure cree que en esta etapa deben ser muy flexibles y abiertos a nuevos modelos: “El delivery es atractivo y surgen alternativas como los “black kitchen” en donde el reto es mantener una experiencia de consumo positiva fuera de la cafetería. Considero que debemos adaptarnos y convertir esta crisis en oportunidad. Mi proyecto con Café Negro es convertirnos en el primer proveedor de cafés especiales bajo el modelo de suscripción con débito automático, y para ello será clave la tecnología, la distribución y el posicionamiento en social media” .

Café en casa

Larrabure es contador de profesión con un máster en operaciones de restaurantes. Mientras prepara café, el también cofundador de Vitamina Fast Good, advierte que será clave hacer una gestión financiera del negocio y renegociar algunas variables tales como las rentas.

Sin duda, tiempo de cambios, pero siempre con un café peruano, especial y buenísimo, en la mesa.

DATO

The Specialty Coffee Community presentó una encuesta para los productores de café y recopilar información sensible necesaria para plantear soluciones idóneas a la coyuntura actual. Ver aquí.

Se estima que hay 200 cafeterías en el Perú.

Unas 223 mil familias, la mayoría pequeños productores, conducen 425 400 hectáreas de café. Tenemos 10 principales regiones productoras, de las cuales siete concentran el 91% de los productores y de las áreas cultivables.

