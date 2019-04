Cadena de hoteles Meliá invierte US$ 140 millones en nuevo hotel en República Dominicana

La empresa española Meliá Hotels International ha invertido US$ 140 millones en la construcción en la República Dominica de un nuevo hotel de lujo y un complejo vacacional, así como en la reforma de otros dos establecimientos, informó la compañía este jueves en un comunicado.

La mayor parte de esta inversión, US$ 130 millones (115.7 millones de euros), se ha destinado a la construcción del hotel The Grand Reserve at Paradisus Palma Real y al centro de vacaciones Circle By Meliá, ambos de lujo y que suman 432 suites.

Estos dos establecimientos fueron inaugurados oficialmente la pasada semana por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el ministro de Turismo, Francisco Javier García.

La compañía ha invertido además US$ 30 millones (26.7 millones de euros) en la transformación del hotel Meliá Caribe Tropical en dos establecimientos: Meliá Punta Cana Beach, de 544 habitaciones, y Meliá Caribe Bech, de 611 dormitorios.

Cabe señalar que la República Dominicana es uno de los países del Caribe en los que Meliá tiene mayor presencia, con 22 hoteles, de los más de 390 que la compañía explota o tiene en proceso de apertura con varias marcas en más de 40 países.

Fuente: EFE