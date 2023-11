El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, se presentó este jueves 16 en CADE Ejecutivos 2023, que se realiza en Urubamba, Cusco. Durante su exposición, el funcionario pidió consenso político para recuperar la confianza y parar el pesimismo.

El titular de MEF indicó que este ha sido un año de retos, pero a pesar de ello, se debe dar un enfoque diferente y seguir apostando con la inversión privada.

“Sin duda requerimos confianza. Necesitamos un shock de confianza. Tenemos que trabajar más en las coincidencias que en las diferencias. “Necesitamos un empresariado valiente y firme que vuelva a creer en el Perú”, señaló.

Agregó que este 2023 se ha podido revertir los proyectos de adjudicaciones público privadas.

En otro momento, expresó que “es un país que necesita una serie de reformas, necesitamos trabajar sobre la base de consensos. Son seis años que hemos tenido gobiernos de transición y no se han podido efectuar reformas importantes. Queremos seguir ayudando a construir un país, pero no es posible avanzar sin el compromiso del sector privado”, remarcó.

Además, el ministro Contreras destacó la importancia del CADE Ejecutivos: “El CADE puede ser el quiebre de la confianza que necesita el país para avanzar. Son cuatro años de pesimismo, lo primero que se necesita es confiar en nosotros mismos. En la mayor parte habían coincidencias. También reconozcamos que el país requiere un consenso político en reformas para la recuperación del PBI potencial”.

MÁS INVERSIÓN

De otro lado, el titular del MEF también se refirió a la inversión privada y garantizó el respeto a las normas.

“Somos muy respetuosos del marco jurídico, de la Constitución. Todos nuestros mensajes han estado orientados en claridad para la inversión. Estamos dispuestos a seguir participando en foros, enriqueciendo nuestra agenda y generar mejora de condiciones para los inversionistas”, refirió.

Contreras afirmó que “este es un gobierno que va a seguir apostando por la inversión privada.

“Nos gustaría que retornen esos US$20 mil millones que salieron. Por eso es que el ‘Plan Unidos’ tiene muchas medidas para incentivar la inversión privada. Hemos lanzado servicios por impuestos. En lo que queda del año vamos a sacar estas normas. La proxima semana empiezan a salir los dispositivos del ‘Plan Unidos’, de forma que el sector privado pueda tener desarrollo. Les pido que sigan el mensaje del CADE. Revertir esta tendencia que no es reciente. Hablar de tasas de 5 y de 6 parece imposible...”, adelantó.

En tanto, afirmó que el ‘Plan Unidos’ es viable y el gobierno está sembrando para cosechar.

“Hay que ser realistas también, no pretendamos que en 11 meses se revierta la situación. Esta es la primera vez que la inversión pública no está cayendo, pese a tener nuevas autoridades. El presupuesto del 2024 tiene una serie de mejoras, en el corredor minero, en el Vraem, el lanzamiento de servicios por impuestos también va a ayudar. Hay regiones que tienen canon, pero no médicos suficientes, hay gente con anemia”, dijo.

Explicó que la confianza se ha afectado por la inestabilidad política.

“Nosotros estamos apostando por reglas de juego claras, por mucha transparencia. Estamos dispuestos a trabajar en pared por el sector privado. El ‘Plan Unidos’ es una norme oportunidad. Sigo haciendo ese llamado, no me voy a cansar de trabajar en la generación de consensos. Tenemos que avanzar en la reconstrucción, hemos podido proteger la institucionalidad. Unámonos”, indicó.

PESCA

El funcionario informó que hay medidas específicas para el sector pesca: “por ejemplo, el nuevo Reactiva y parte de eso va a ir al sector pesca. Van a tener condiciones especiales, como más plazos para pagar estas deudas. Estamos evaluando algunas medidas complementarias para que este sector importante pueda salir de este momento crítico”, enfatizó.

Mecanismos para rendimiento de cuentas

Contreras se pronunció sobre este tema y manifestó que “muchos de los programas tienen plataformas especiales. En el MEF explicamos los avances de la economía. Vamos a estar muy activos en estas plataformas de implementación. Sin perjuicio de que nos puedan invitar a conversar para escucharlos. Necesitamos volver a confiar en nosotros. Es hora de parar con este pesimismo absurdo que está generando retrasos al país. Confíen en esta gestión, el ‘Plan Unidos’ es una invocación a la necesidad de lo que es importante. Vamos a ser absolutamente receptivos”, finalizó.





