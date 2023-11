Durante CADE Ejecutivos 2023, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John González, manifestó que la región requiere el ingreso de mayores empresas.

“Necesitamos seguir trayendo empresas que sean competitivas, que brinden calidad igual o mejor a las que hay ahora”, manifestó.

Del mismo modo, resaltó la importancia de que se promueva la explotación minera porque es un sector que genera recursos para el país.

No obstante, cuestionó la labor del Estado al momento de la ejecución de dichos recursos, pues señaló que no han sido utilizados para generar las obras que se requieren en Cusco.

“Vale recalcar que con los recursos que ha ido percibiendo durante estos 20 años, tanto del canon gasífero como del minero, en Cusco no han hecho las obras que deberían, eso demuestra que el problema no es del privado, sino del Estado, es decir quien no está cumpliendo la función que se les ha encomendado”, manifestó.

En ese sentido, hizo un llamado de atención a las autoridades, pues aseguró que una de las razones por las que no se cumple con problemas que beneficien a la región es la burocracia.

Asimismo, se pronunció sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y señaló que también se tiene que priorizar los accesos a este terminal.

Por otro lado, manifestó que es necesario impulsar el turismo que no solo se basa en Machu Picchu, pues señaló que hay otros atractivos. Además, indicó que hay problemas por falta de diálogo.

