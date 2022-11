La confianza, la crisis política, el crecimiento y la gestión pública fueron los principales tópicos abordados en la segunda fecha de CADE Ejecutivos 2022, evento en el cual destacados analistas resaltaron que existen las condiciones para que los peruanos cuenten con mejores servicios que los actuales y el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, advirtió que “la situación política está paralizando la economía”.

El economista también destacó que “el problema actual es la gestión pública”, y dio como ejemplo a Petroperú, el menor gasto presupuestal del MTC y la dificultad para comprar fertilizantes a nivel del Ejecutivo.

En conversación con Perú21, Waldo Mendoza explicó que la baja calidad de la burocracia también supone un riesgo para el país. “Hemos empeorado ostensiblemente en los últimos años. Los ejemplos más relevantes son haber gastado US$2,250 millones en salvar a Petroperú gratis. El problema lo generaron el directorio, el primero que eligió el presidente Castillo, el Minem y el MEF, el gerente general que eligieron (Hugo Chávez), lo que hizo que nos degradaran y que Petroperú se convirtiera en una especie de paria en los mercados crediticios y que se generara una crisis de liquidez. Ese es un ejemplo de burocracia mal preparada”, advirtió Mendoza.

Otro ejemplo que brindó fue la baja inversión del MTC. “Entre enero y octubre de este año, con relación al mismo periodo del año anterior, ha caído en 25% en términos reales; más o menos como en la pandemia, pero no hay pandemia”, precisó.

Pese a ello, rescató que el modelo económico sigue intacto y que los indicadores han mostrado un gran progreso respecto a 1990, y resaltó que la economía haya resistido duras crisis como la del COVID-19 o el actual deterioro de la gestión pública.

Como ejemplo, Mendoza destacó que el PBI per cápita en términos reales de 2019 es 2.6 veces el PBI per cápita del año 90.

“En 2019 nuestro nivel de vida promedio era 2.5 veces mejor que en 1990. Casi ningún otro país en América Latina puede presentar esto (…). Los ingresos per cápita eran casi 10 veces más que en 1990. O sea, los gobiernos disponían de casi 10 veces más recursos que en 1990″, explicó.

Inacción que retrasa

Por su parte, el extitular del MEF y expresidente de la CAF, Luis Carranza, destacó que el país requiere instituciones públicas transparentes con rendición de cuentas que brinden bienes o servicios que los privados no pueden ofrecer necesariamente.

Para Carranza, la inacción en cuanto al avance de grandes proyectos de inversión a nivel regional también es un aspecto preocupante y mencionó como ejemplos a “grandes proyectos paralizados como Chavimochic, Majes Siguas”.

“¿Por qué no exigimos que se culmine con estos proyectos? (…) ¿Dónde está la presión de la sociedad al Ejecutivo para sacar adelante los grandes proyectos del país? (…). Si no nos ponemos en acción, vamos a perder a nuestro país. Quiero exhortarlos a que participen en política, pero no en política de elección; esa es una decisión individual. Me refiero a la gran política: de consensos, de identificación de un destino común, de hacer realidad la promesa de la vida peruana”, resaltó Carranza.

Por otra parte, el presidente de la Confiep, Oscar Caipo, comentó a Perú21.TV que la actual coyuntura obliga a recordar la importancia del crecimiento económico que permita cubrir las necesidades de la población, y hacerlo por medio del fortalecimiento de la institucionalidad, la confianza empresarial y la integridad.

“Esta es una oportunidad para llamar la atención al gobierno de la necesidad de generar confianza y esto comienza con los nombramientos de personas que tengan experiencia, capacidad y que no sean cuestionadas, de tal manera que se puedan dedicar a atender las necesidades de la población. Esto debe comenzar reconociendo, apreciando y valorando el crecimiento que tuvimos en los últimos 30 años”, dijo.

Crecimiento insuficiente

En ese contexto, Enrique Castellanos, economista y profesor de la Universidad del Pacífico –que en esta edición de CADE participó en alianza con Perú21–, explicó que el actual crecimiento del país, de 2% o 3%, no permite cerrar la brecha de la pobreza.

“Actualmente, 26% de la población en el Perú es pobre pero un 35% está al borde de la pobreza. Es decir, tenemos un 61% de peruanos en pobreza o en situación de pobreza inminente. El segundo problema es que el empleo formal y las remuneraciones no se han recuperado a los niveles prepandemia. Este problema está asociado con poco empleo, subempleo, remuneraciones flat, con inflaciones importantes”, precisó.

Además, mencionó que las instituciones se han visto deterioradas, lo cual comenzará a tener un efecto progresivo. “Los efectos se verán en tres o cuatro años. Lo que haces hoy o lo que no haces hoy te pegará en los próximos años. En el siglo XXI hay diferencias sociales y deficiencias en salud y educación que son inaceptables para la población”, aseveró.

TENGA EN CUENTA:

El ministro Kurt Burneo indicó que no está confirmada la participación en CADE 2022 del presidente Castillo, a pesar de que recibió la invitación hace semanas. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y el titular del Congreso, José Williams, se presentarán hoy en la tercera y última fecha de CADE 2022.

