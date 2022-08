Después de dos ediciones que se realizaron de manera virtual por la pandemia, el foro empresarial más importante del país, CADE Ejecutivos 2022, regresará a la presencialidad del 8 al 10 de noviembre en Paracas (Ica).

Con el lema ‘El Perú en emergencia, los peruanos en acción’, el evento busca promover el sentido de urgencia, unión y acción que se requiere para avanzar como país, enfocado en tres pilares indispensables: inversión privada para el progreso, un Estado que funcione, instituciones sólidas y democracia.

“Vamos a trabajar en el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones para los problemas del país. Y lo haremos frente a frente, con el objetivo de apoyar decididamente a nuestra nación y salir de la compleja crisis que atravesamos”, expresó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Asociación Empresarial.

En esta edición, el gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo Estrategia, Felipe Valencia–Dongo, es el presidente del comité organizador. Junto a él estarán: Gonzalo Galdos, presidente de IPAE; Rosario Bazán, presidenta de CADE Ejecutivos 2021 y gerente general de Danper; Elena Conterno, expresidenta de IPAE; Adriana Giudice, gerente general de Austral.

También Lorena Sandoval, presidenta de SAVI Motors; Felipe Ortiz de Zevallos, fundador y presidente de Apoyo; Elohim Monard, cofundador de CiviClass; Oswaldo Sandoval, presidente del directorio del Grupo Sandoval; Juan Antonio Castro, vicepresidente legal y corporativo del Grupo Intercorp; Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día; y Carlos Gallardo, gerente de Desarrollo Nacional de IPAE.

Temas en el foro

Durante los dos días y medio de CADE Ejecutivos 2022-60 ediciones se abordarán los pilares indispensables para avanzar hacia el desarrollo y se plantearán los principales desafíos para que la inversión privada genere empleo digno, así se reduzca la pobreza.

“Los tres pilares indispensables que necesita el país deben existir al mismo tiempo. La inversión privada no es sostenible si no hay un Estado que funcione, es imposible tener un Estado que funcione si no hay inversión privada y ningún país prospera si no hay instituciones sólidas y democracia. Los tres son urgentes e indispensables para pensar en un mejor Perú”, afirmó Valencia-Dongo,

Asimismo, se hará un llamado a la acción, identificando el rol del empresariado frente a esta crisis y los liderazgos necesarios y propuestas para construir un país con oportunidades para toda la ciudadanía.

CADE Ejecutivos 2022 contará con la presencia de destacados líderes empresariales nacionales e internacionales: Carlos Añaños, fundador de AJE; Alfonso Bustamante Canny, presidente ejecutivo de CFI Holdings y Agrícola Cerro Prieto; Juan Stoessel, director general de Hoteles Casa Andina; Patricia Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Continental.

A su vez, Ignacio Briones, exministro de Hacienda de Chile (Chile); Juan Carlos Eichholz, socio fundador de CLA Consulting (Chile); María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional de la República Argentina; Moises Naim, reconocido escritor y columnista (quien participará por streaming en vivo), entre otros.

“El foco del evento es claro: lograr una solución para la crisis que atraviesa el Perú y que afecta a todos los peruanos. Esto, evidentemente, requiere de la unidad de todos los sectores y del compromiso de todos los líderes nacionales alrededor de un solo objetivo: sacar al país adelante. #CADEejecutivos es un espacio de diálogo en el que el sector privado buscará dar soluciones y propuestas concretas para dejar atrás esta grave crisis”, finalizó Gonzalo Galdos.

