La revelación de que empresarios privados aportaron, bajo la mesa, millonarias sumas de dinero a las campañas electorales de diversas agrupaciones políticas, en particular a la de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2011, demandaba un deslinde claro y un mea culpa de los involucrados. Ayer, en Paracas, en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019, no fueron ellos sino la presidenta del gremio empresarial más importante del país: la Confiep , quien con vergüenza ajena y firmeza trazó el derrotero que deberán seguir sus afiliados si realmente quieren desmarcarse de la corrupción.

María Isabel León, presidenta de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), eligió su intervención en el panel Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial para, primero, ofrecer disculpas porque, según dijo, se vio obligada a “tirar al tacho” la exposición que había preparado porque “no me siento con fortaleza para hablar de códigos de ética con todas las cosas que estamos viendo”. “Para mí sería vergonzoso, pero acá estoy, soy presidenta del gremio más grande y estoy metida en un vendaval y una tormenta que no causé, (...) pero que tengo que asumir, (...) me tengo que comer todos los sapos y aquí estoy”, sentenció.

A partir de ahí, León, pequeña empresaria y educadora, delineó el compromiso de la Confiep de sacar adelante al país, pero dejó también en claro que se mantendrá al frente de la institución en la medida que le permitan liderar un cambio. “No estoy dispuesta, de ninguna manera, a comerme más sapos y a seguir haciendo lo mismo de siempre”, indicó.

MILLONES DE RAZONES

“(...) Lamentablemente, algunos empresarios, a nombre de sus empresas, han hecho financiamientos indebidos a campañas políticas. Pues les digo, con toda sinceridad, (...) que tengo 3 millones 650 mil razones para pedir a esos empresarios que han hecho cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética. Demos el ejemplo, hagamos las cosas bien”, exclamó arrancando los aplausos de un auditorio en el que destacó la presencia del presidente Martín Vizcarra. Su alusión fue un explícito recordatorio de los US$3’650,000 que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó haber aportado a la campaña de Keiko Fujimori (Ver pág. 9).

“NO PODEMOS MERCANTILIZAR LA POLÍTICA”

Tras culminar la ponencia de León, el presidente Martín Vizcarra hizo una sorpresiva aparición en la CADE para marcar la posición del Ejecutivo sobre la relación entre la política y el sector empresarial. “Hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y las empresas. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos”, dijo Vizcarra en clara referencia a los aportes clandestinos revelados. “Erradiquemos la corrupción, tanto pública como privada, con acciones más firmes y decididas; ¡No hay medias tintas en esta lucha!”, enfatizó.

“Lucha es caiga quien caiga”

Minutos antes de retornar desde Paracas a Lima, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la investigación fiscal a su ex primer ministro César Villanueva, quien fue detenido el paso martes. “Desde el inicio de nuestro gobierno (lo hemos dicho), tenemos que luchar contra la corrupción caiga quien caiga, en este momento hemos sido mucho más específicos: así sea un alto exfuncionario del gobierno, tiene que rendir cuentas ante la justicia”, sostuvo, reiterando lo que había dicho momentos antes en CADE.

Vizcarra remarcó que esperará a que la justicia siga la investigación a Villanueva “con objetividad y mucha profundidad”. No obstante, hizo hincapié en que la pesquisa es por hechos anteriores a su función como premier. “Estamos hablando de muchos años antes. Obviamente, eso nadie lo conocía”, indicó.

Por otro lado, Vizcarra aseguró que no conocía del aporte de Credicorp a la campaña de PPK en 2016. “No participamos en temas financieros”, dijo.

Percy Medina, Idea Internacional-Perú: “Es un buen inicio para la reflexión” [ANÁLISIS]

La ponencia de María Isabel León es un buen inicio para pasar a la reflexión acerca de cómo tiene que ser la relación entre el sector privado y la política.

Es una relación difícil porque hay intereses que normalmente no se transparentan. Las campañas son una buena ocasión para el intercambio de favores porque el sector privado las financia y luego cuando los políticos son elegidos influyen indebidamente en la agenda pública. El tema es ver cómo se garantiza que haya un marco de integridad, que no haya conflictos de intereses, que no haya puertas giratorias y se regule el lobby. Es inaceptable que exista un velo que cubra estas relaciones. Por ello, es necesario seguir con las reformas para no solo mejorar la transparencia, sino también el control. La reforma política abordó este tema, pero quedó trunca. Se avanzó en la sanción penal, pero la sanción política y las facultades a la ONPE se quedaron sin discutir.