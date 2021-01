Mañana 12 de enero, inicia el CADE Ejecutivos, que va hasta el jueves 14 del mismo mes. La presidenta de IPAE, Elena Conterno, indicó que además habrá una sesión adicional el 17 y 18 de febrero con algunos candidatos presidenciales.

“Recordar que tenemos una sesión adicional el 17 y 18 de febrero con los candidatos presidenciales, invitaremos a los candidatos con mayor intención de voto para un debate, la idea es ayudar a los ciudadanos a que tengan más información”, indicó en una entrevista con Canal N.

Agregó que entre los temas en la agenda del CADE, está el liderazgo en el marco de las próximas elecciones de abril.

“Creo que estamos en un contexto bastante difícil, creo que los peruanos estamos por un lado con mucha incertidumbre, también con desánimo por la pandemia como también por el caos político. Es importante que los líderes repiensen cuales son los retos y cuál es su rol desde la academia, el sector privado, el sector publico y desde la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, Conterno hizo un llamado a la población para que estén informados sobre los candidatos que aspiran a la presidencia, a fin de emitir un voto inteligente y responsable.

“No podemos permitir que el Estado no funcione, que no tenga capacidad para comprar tabletas, respiradores, pruebas moleculares, sin poder dar un buen servicio de salud, no podemos permitir que esto continúe porque la ineficiencia del Estado perpetúa la desigualdad y la falta de oportunidades. Estamos a puertas de elecciones, tenemos que elegir bien”, expresó.

Esto, luego de recordar que “lamentablemente estamos viendo que hay muchos candidatos con sentencias por delitos penales o juicios por alimentos”.

VIDEO RELACIONADO

ONPE invoca a candidatos a cumplir normas sanitarias

TE PUEDE INTERESAR