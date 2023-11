Por: Carlos Neuhaus, Presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP)

Hace algunos años que las CADE no se efectuaban en lugares lejanos a Lima. Ir a Paracas, donde se iniciaron hace seis décadas, no era un problema: se puede ir en auto y hasta regresar en el día. Este año se decidió hacerlo en el Valle Sagrado de los Incas y me pareció una brillante idea, más aún si se realiza en Vidawasi, la ciudadela de salud infantil, una excelente obra social creada por Jesús Dongo y de la cual me honra ser su vicepresidente.

Hacer CADE en Vidawasi es un mensaje subliminal de IPAE para marcar el reencuentro del empresariado y autoridades peruanas con el sur andino, pero sobre todo con nuestro pasado ancestral. Hoy en día los peruanos somos una fusión de ese legado histórico con las diversas etnias provenientes de distintas latitudes del planeta llegadas en los últimos cinco siglos y reunidas en este hermoso país donde hemos nacido y nos proyectamos hacia el mundo.

Entrando en materia y quizás por la vivencia de haber participado desde 1979 en diversas CADE, sea como participante, panelista o expositor, creo que el evento de este año debe ser la gran oportunidad para revertir el ánimo pesimista que prevalece en el país y para recargar energías que nos den la fuerza necesaria para que, unidos, mostremos al mundo de lo que somos capaces cuando nos lo proponemos.

El Perú ha caído cíclicamente en un pozo, pero cuando más daño hemos sufrido ha sido en los momentos de enfrentamiento entre nosotros. Podemos remontarnos a la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, la anarquía de nuestros primeros años republicanos, la guerra con Chile y otros momentos complicados. Pero siempre hemos sabido salir adelante.

La polarización por la que estamos atravesando tiene que cortarse, no podemos seguir así y eso demanda el esfuerzo de todos. Tenemos que esforzarnos por escucharnos más, sincerarnos y trazar objetivos comunes. El lema de la CADE es: Volver a creer, volver a crecer.

El primer paso, ojalá sea dado en Urubamba, en el Valle Sagrado, debe ser, parafraseando a Kennedy: “no preguntemos qué pueden hacer nuestros gobernantes por el país, sino qué podemos hacer nosotros por nuestro Perú”. Pongámonos en modo activo para dar el primer paso que es pasar del diálogo a la acción.

Hace años nuestro amigo Felipe Ortiz de Zevallos nos decía que el Perú está sobrestudiado y subejecutado, muchos de nosotros tuvimos como primeras respuestas: no se puede, es muy complicado, que lo haga otro y muchos etcéteras. Creo que debemos salir de nuestra pasividad y dejar de hacer críticas para pasar a formular propuestas serías. Y, mejor aún, pasar de la palabra a la acción.

Un buen punto de partida es recordar la corta frase que nos inspiró y motivó a hacer los juegos Panamericanos más exitosos de la historia que fue: “Jugamos todos”. Sigue siendo válida.