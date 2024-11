CADE 2024: “Hemos expandido demasiado el Estado”

Carlos Paredes, miembro del comité CADE Ejecutivos 2024, reflexiona sobre los retos estructurales que enfrenta el Perú para impulsar la inversión privada y mejorar la productividad. Paredes destaca que un Estado sobredimensionado y poco eficiente limita el desarrollo económico del país.

Si los términos de intercambio son tan altos, ¿por qué la inversión privada no es más dinámica?

La respuesta es que los determinantes de la inversión privada son varios y no es solo la rentabilidad esperada que se refleja en los precios de los minerales. Hay otros determinantes, como la percepción del riesgo político o la inestabilidad de las reglas de juego. Yo creo que ambos riesgos son muy altos en este momento. Existe incertidumbre respecto a qué puede pasar en 2026 o lo que puedan decir los políticos respecto a la inversión minera. Desgraciadamente, tenemos un track record de no respetar las reglas de juego.

¿Esos son los únicos riesgos que explican la situación de la inversión privada?

Además, está el tema de los derechos de propiedad, que es otra institución importantísima para la inversión privada. En Perú se verifica que tampoco esto se respeta como debiese. También hay otro riesgo que es el de la inseguridad tanto ciudadana como la que se da con la minería ilegal. El hecho de que diversos actores puedan hacer lo que les da la gana, al margen de la ley, impide que haya más inversión. Si en el Perú pudiésemos demostrar que la ley se respeta, otra sería la historia. Todo ello explica por qué no estamos aprovechando esta oportunidad de oro que tenemos frente a nosotros.

¿Qué explica que existan autoridades que condicionen la inversión al pago de una coima?

Hay mucha heterogeneidad entre las autoridades en las regiones, en las provincias y en los distritos. Creo que hay gente que es muy sensata, neutral, y otros que claramente no deberían estar como autoridad, porque es corrupta, no conoce la ley y no tiene una visión de largo plazo para su comunidad. Entonces, donde prevalecen aquellos malos elementos es más difícil promover buena inversión. Las autoridades han sido elegidas para hacer respetar la ley, promover el bienestar y la prosperidad bajo el ordenamiento legal existente, pero hay muchas autoridades que no entienden que ese es su rol.

¿Cómo podemos revertir esta situación?

Tenemos un marco de economía de mercado que es gran parte de lo que se necesita. Tenemos un país con ventajas naturales muy grandes para hacer inversión en agro, minería, energía e infraestructura. Lo acaba de demostrar la inversión en Chancay. Somos un país con 34 millones de habitantes que tiene una gran capacidad para producir y demandar productos y servicios que lo pueden proveer nuevas empresas o la expansión de empresas en Perú. Necesitamos inversión a gritos, entonces, ¿qué es lo que lo impide si el marco legal está ahí? El problema es hacer que se cumpla. Todo el mundo cree que los problemas se arreglan con una nueva ley, pero nos sobran las normas. Creo que hemos expandido demasiado el Estado y tenemos una burocracia que, tal vez para encontrar un sentido de existencia, crea normas y regulaciones que, en vez de ayudar a generar valor en nuestro país, lo que hace es entorpecer.

Hay algunas opiniones ideologizadas que señalan que debemos encontrar nuevos motores de crecimiento de la economía, por lo que debemos dejar de impulsar la minería. ¿Cuál es su opinión?

Debemos aprovechar todas las oportunidades que se tienen con los escasos recursos humanos que tenemos. El Perú es un país minero, pero también es un país agrícola y pesquero. Hay muchas actividades que el Perú puede desarrollar con base en las cuales crecer y generar más prosperidad para sus habitantes. La minería es muy importante y es la que tiene la capacidad de atraer mayores flujos de inversión en el corto plazo. En el caso del petróleo, que lo conozco bien, también. Puedes atraer mucha inversión en petróleo en la Amazonía, que sea consistente con el cuidado del ambiente y la promoción social de los habitantes de Loreto. Podemos realizar esas actividades y tener un conjunto de otras actividades desarrollándose de manera simultánea en la misma área geográfica. No dejemos de lado a aquellas que nos presentan mayores oportunidades en el corto plazo, que para mí es claramente minería y agro moderno.

¿Solo con inversión podemos crecer?

Hay dos elementos principales para el crecimiento económico: el aumento del stock de capital (la inversión) y el crecimiento de la productividad. Es decir, ¿cómo hago para que los factores de producción capital y trabajo sean más productivos? Y la respuesta es quitándoles la sobrerregulación existente. El Estado tiene que cumplir con proveer bienes y servicios públicos de calidad, justicia, seguridad, educación y salud. Esto es lo que permitiría a los privados que se dediquen a producir más bienes y servicios privados, pero constantemente estamos lidiando con temas de corrupción e inseguridad, con un Estado que no es propicio para el crecimiento de la productividad.

¿Qué otros aspectos se necesitan para mejorar la productividad?

También existen otros elementos. Hace poco estuve en el Puerto de Chancay. Es muy interesante lo que se nos puede venir, pese a que no nos ha costado ni un centavo, a diferencia de la refinería de Talara. Pero vamos a tener problemas enormes por falta de infraestructura pública complementaria que, por ejemplo, permita viabilizar en el corto plazo un mayor volumen de comercio con Brasil. El Estado debería tener un rol de planificador; determinar si se necesita o no una red ferroviaria complementaria. Ese rol de prospectiva, planeación y coordinación es lo que está faltando.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: