BVL se desploma tras fuerte caída del sector minero ante retroceso del precio de los metales

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró hoy una fuerte caída en las acciones de casi todos los sectores golpeada por el desplome de acciones mineras, ante un descenso de los precios de los metales y en medio de una mayor aversión al riesgo generada por la crisis en Turquía.

El índice SP/BVL PERU GEN cayó un 2.26% a 19,533.38 unidades. Por su parte, el índice SP/BVL PERU SEL bajó 2.0% a 514.93 enteros.

En la jornada se reportó un monto negociado de más de S/ 244 millones en 547 operaciones.

El único sector que no registró pérdidas fue el de consumo. En dicha línea, la cervecera Backus fue de las pocas empresas del sector que logró mantener sus cifras en positivo al registrar un aumento de 5.69% a S/ 218.

Respecto a las compañías que tuvieron descensos en sus acciones, destacan la minera Red Eagle con una variación de 28.57% a US$ US$ 0.100, Minera IRL con una caída de 15.25% a US$ 0.050, y la compañía Buenaventura con pérdidas de 8.85% a US$ 12.15.