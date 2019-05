BVL cierra a la baja por octava sesión consecutiva y retroceden papeles de Credicorp

El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayó levemente el miércoles por octava jornada consecutiva, presionada por una baja en el papel del holding financiero Credicorp, aunque el alza de acciones mineras limitó las pérdidas.

El índice Peru Select compuesto por las 15 acciones con mayor liquidez y capitalización de la plaza limeña, perdió un marginal 0.04% a 536.32 puntos.

No obstante, el referencial de la BVL acumula en el año una ganancia de un 4.68%, frente a la baja de 0.40% en el 2018.

En tanto, el índice general de la bolsa limeña perdió un 0.05%, a 20,011.32 puntos.

La acción de Volcan se recuperó un 5.4%, a S/ 0.51 soles, tras caer en la sesión anterior a mínimos de más de tres años, en medio de un alza en el precio de los metales básicos.

Asimismo, el título de Buenaventura subió un 1.48%, a US$ 15.73; no obstante, el papel de Credicorp , uno de los más negociados de la rueda, bajó un 1.19% a US$ 216.4.

Fuente: Reuters