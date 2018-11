BVL cierra con alza marginal ante avance de precios de los metales

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró este martes con un alza marginal por compras de oportunidad de acciones mineras, luego de varias jornadas de caídas sucesivas, ante una recuperación de los precios de los metales debido a menores temores sobre el crecimiento de China.

El índice selectivo, compuesto por las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización de la plaza limeña, subió un 0.05% a 494.04 puntos. Sin embargo, en lo que va del año acumula una caída de un 3.96%.

Por su parte, el índice general de la bolsa limeña avanzó un 0.21% a 18,975.75 puntos. A nivel anual, registra una caída de 5%

Durante la jornada se reportó un monto negociado de más de S/ 69 millones en 463 operaciones.

En el sector minero, el cual finalizó con una caída de 0.15% pese al avance de títulos importantes, la minera Trevali subió 0.63% a US$ 0.317, mientras que la acción de la aurífera Buenaventura ascendió 0.22% a US$ 13.75, luego de que el precio del metal amarillo superara los US$ 1,200 la onza ante una pausa en el alza del dólar.

De otro lado, el índice de las acciones de consumo subió un 0.48% ante compras de oportunidad de inversionistas locales. La acción de la cervecera Backus y Jonhston ganó un 1.9% a S/ 21.5.

Fuente: Reuters