Brexit sin pacto sería "desfavorable" para la economía de Reino Unido, según ministro británico

El ministro británico de Justicia, David Gauke, advirtió hoy de que un Brexit o salida de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo puede tener "un efecto muy desfavorable" para la economía del Reino Unido y la seguridad de Irlanda del Norte.

En unas declaraciones a la BBC, Gauke manifestó su esperanza de que el gobierno de Theresa May pueda dejar claro en los próximos 10 días de que el país podrá salir con un pacto del bloque europeo el próximo 29 de marzo, la fecha fijada para el Brexit.

"Pero si no, entonces, en mi opinión, tendremos que actuar con responsabilidad y asegurar que la economía de este país es protegida, nuestra seguridad es protegida y la integridad de la unión (de todas regiones) es protegida", añadió.

"La idea de abandonar (la UE) sin un acuerdo el 29 de marzo tendría un efecto muy adverso para nuestra economía", insistió

La primera ministra negocia con la UE cambios en el acuerdo, especialmente la salvaguarda o "garantía" incluida en el texto para asegurar que no se levanta una frontera fija entre las dos Irlandas.

Vea también Nueva York aspira a convertirse en referencia en el estudio de criptomonedas

La salvaguarda que May quiere modificar establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del Brexit y durante el periodo de transición, que terminará a finales de 2020.

Fuente: EFE

TE PUEDE INTERESAR: