El Gobierno habilitó oficialmente la plataforma virtual (https://consultas.yanapay.gob.pe) para que los peruanos puedan consultar si serán beneficiarios del Bono Yanapay Perú de 350 soles que comenzó a repartirse desde el lunes 13 de septiembre. Sin embargo, a muchos les sale el mensaje que “regresa a partir del 20 de septiembre”, por lo que de momento no saben si forman parte o no del padrón de beneficiarios del mencionado subsidio.

¿A qué se debe? Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los primeros beneficiarios que recibirán el subsidio monetario son los usuarios de los programas sociales, como Juntos, Pensión 65 y Contigo.

Es así que la plataforma se irá habilitando para todos los ciudadanos en los próximos días, pues como se sabe el Gobierno ha dicho que más de 13 millones de personas recibirán el llamado Bono 350.

Para averiguar si recibirás el referido apoyo económico, solo debes ingresar al portal habilitado por el Midis: consultas.yanapay.gob.pe, en donde deberás ingresar tu número de DNI y su fecha de emisión para saber si perteneces al padrón.

Cronograma para el bono

El Midis estableció las siguientes fechas para realizar el pago a los beneficiarios del Bono Yanapay:

Grupo 1: Se encuentra conformado por usuarias y usuarios de los programas sociales: Pensión 65, Juntos y Contigo. Ellos podrán cobrar el Bono 350 desde el 13 de septiembre.

Grupo 2: Está integrado por personas con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación). Empezarán a recibir el Bono Yanapay a partir del 24 de septiembre.

Grupo 3: Conformado por las personas que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros, quienes podrán cobrar el Bono 350 desde el 4 de octubre.

Grupo 4: Engloba a las personas sin cuentas bancarias quienes recibirán el apoyo económico a través de las ventanillas del Banco de la Nación a partir del día 7 de diciembre.

Modalidades de pago

Se han establecido diversas modalidades, entre cuentas bancarias, billeteras digitales, carritos pagadores, y otras más, que son las siguientes:

Abono en cuenta a usuarios y usuarias de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo.

Depósito a quienes ya tienen una cuenta bancaria.

Depósito a personas que ya tienen billeteras digitales activas (Yape, Tunki y BIM). Depósito en cuentas nuevas de billetera digital (Yape, Tunki y BIM) a personas beneficiarias de hasta 59 años y con celular a su nombre.

Abono en Cuenta DNI del Banco de la Nación a personas beneficiarias de hasta 59 años y con celular a su nombre.

Depósito en Banca Celular del Banco de la Nación: retiro a través de cajeros automáticos y agentes Multired a nivel nacional.

Carritos pagadores en puntos focalizados de las comunidades y pago a domicilio para mayores de 80 años o con discapacidad severa.

Pago en ventanilla del Banco de la Nación y pago en ventanilla extendida.

Condiciones para recibir el bono

Estar en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) .

Pertenecer al programa Juntos , Pensión 65 o Contigo .

, o . No estar registrado en la planilla pública o privada, excepto pensionistas y practicantes.

Tener un ingreso menor a S/ 3000 al mes por hogar.

Alerta

El Midis también informó a no caer en estafas, ya que toda la información sobre el bono Yanapay Perú se brinda por medio de los canales oficiales del Gobierno.

“No existen grupos de WhatsApp, no usamos formularios, no existen tramitadores, ni debes realizar ningún pago”, aclaró.

La sector, además, puso a disposición la línea gratuita 101 para que los interesados puedan hacer sus consultas o absolver dudas sobre la entrega del bono Yanapay Perú.

