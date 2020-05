El Banco de la Nación informó que desde hoy se podrá efectuar el cobro del segundo bono de S/ 380 a través de una clave de acceso que será enviado a los celulares de los beneficiarios, en el marco del estado de emergencia para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

Según la entidad bancaria, el número de beneficiarios que se han inscrito en www.yomequedoencasa.pe para cobrar el bono ascienden a 959,695 personas hasta la fecha.

A las personas que se han inscrito y registrado sus celulares desde el viernes 1 de mayo se les enviará su clave de acceso a Banca Celular (*551#) y se les efectuará el depósito en el celular registrado según un cronograma para evitar aglomeraciones.

El cronograma para el envío de la clave de acceso y depósito en su celular, de acuerdo con el último dígito de su DNI, es el siguiente:

Último dígito del DNI Fecha de envío de clave de acceso y depósito en celular (*) 0 Lunes 04/05/2020 1 Martes 05/05/2020 2 Miércoles 06/05/2020 3 Jueves 07/05/2020 4 Viernes 08/05/2020 5 Sábado 09/05/2020 6 y 7 Lunes 11/05/2020 8 y 9 Martes 12/05/2020 Rezagados (para los que se inscriban en la web a partir del lunes 04/05/2020) Miércoles 13/05/2020

(*) El cronograma también aplica para el cobro excepcional en ventanilla.

Una vez recibida la clave de acceso a Banca Celular (*551#) podrán realizar el retiro sin tarjeta de su bono, a partir de la fecha indicada en adelante, en cualquier cajero automático o agente MultiRed en todo el país.

El Banco de la Nación informó también que los clientes con cuentas bancarias ya recibieron el depósito correspondiente, por lo que podrán realizar el retiro en cualquier cajero o agente MultiRed.

¿SE PUEDE COBRAR EL SEGUNDO BONO SINO RECIBIÓ EL PRIMERO?

No. El Gobierno no entregará el segundo subsidio si no se ha cobrado el primero.

Para consultar cuándo y dónde debes el gobierno habilitó el sitio web en el que los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema podrán confirmar si son beneficiarios del bono de 380 soles que ha dispuesto el Estado para ellos en la lucha contra el coronavirus. Colocando su DNI y fecha de nacimiento en www.yomequedoencasa.pe.

