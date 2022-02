Las principales bolsas mundiales volvieron a caer este lunes, tras las nuevas sanciones impuestas a Rusia por su ataque a Ucrania, entre temores a que se disparen los precios de la energía y refuercen la inflación actual.

Hacia las 08:55 GMT, las plazas europeas estaban en rojo: Fráncfort perdía 2.39%, París 3.05%, Milán 2.59%, Madrid 1.40% y Londres 1.54%. El índice europeo de referencia Eurostoxx 50 retrocedía 3.18%.

Los parqués asiáticos se mostraban más resistentes: Tokio subió 0.19%, Shanghái 0.32%, y Hong Kong perdió 0.24%.

Las materias primas se dispararon de nuevo, empezando por el petróleo, cuyo barril de WTI, principal referencia estadounidense, subía más de 4%, en torno a los US$ 95.

Conflicto Rusia-Ucrania

La ofensiva rusa contra Ucrania, que resiste a los ataques, proseguía el lunes, al día siguiente de la amenaza nuclear del presidente Vladimir Putin, a la que los países europeos respondieron prometiendo suministrar armas a Kiev. La voluntad de Moscú de encontrar un “acuerdo” con Kiev no parecía por el momento suficiente para tranquilizar a los mercados.

Los países occidentales adoptaron duras sanciones financieras contra Moscú, especialmente la decisión de excluir a numerosos establecimientos bancarios rusos de la plataforma Swift, crucial para las finanzas mundiales.

Esta medida “no los bloquea, pero los hace caóticos y poco fiables”, explica Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote, en alusión a los bancos rusos.

Moneda rusa se desploma

El Banco Central Europeo constató el lunes que la filial europea del banco ruso Sberbank está en “quiebra o en probable quiebra” debido a los “significativos” retiros de depósitos por el conflicto en Ucrania y las sanciones.

El acceso del banco central a los mercados de capital también se vio limitado, después de que la Comisión Europea afirmara que propondrá “paralizar” sus activos. Como consecuencia de ello, el rublo se desplomó este lunes más de 20% hacia las 08:50 GMT.

Esto significa que “ningún banco del G7 podrá comprar rublos rusos”, precisa Michael Hewson, analista de CMC Markets, quien teme “un enorme efecto inflacionista en Rusia”.

El banco central ruso anunció que subirá su tasa de interés de referencia en 10.5 puntos porcentuales, llevándola a 20%, para enfrentar las severas sanciones económicas.

Estas penalidades financieras contra Rusia podrían tener consecuencias en la inflación también fuera del país.

El conflicto es “susceptible de hacer aumentar de forma significativa los precios de la energía, lo que conllevaría efectos inflacionistas inmediatos y un freno importante en el crecimiento mundial”, considera Silvia Dall’Angelo, economista en Federated Hermes.

Energía se dispara

Los precios del petróleo recortaban ligeramente el aumento registrado poco antes con las bolsas asiáticas. El barril de crudo de WTI subía más de 4% a unos US$ 95 y el del Brent 4.41% a US$ 102, bien instalado por encima de los US$ 100, nivel que superó por primera vez desde 2014 la semana pasada.

En el mercado europeo del gas natural, el contrato de referencia aumentó 23% hacia las 08:45 GMT.

“La retirada de algunos bancos rusos de Swift podría conllevar una perturbación del suministro en petróleo, ya que los compradores y vendedores intentan ver cómo organizarse en estas nuevas reglas”, apunta Andy Lipow, de Lipow Oil Associates en Houston.

Los precios de otras materias primas también registraban aumentos: el trigo subía 4.48% y el paladio, 3.39%.

Rusia y Ucrania son países esenciales para el suministro de petróleo, gas, trigo y otras materias primas.

Según la Unión Europea, alrededor de 70% del sector bancario ruso está actualmente excluido del sistema Swift.

Las acciones de varios bancos europeos se vieron impactadas por ello. Fue el caso de los bancos franceses BNP Paribas (-8.53%) y Société Générale (-9.70%), de los alemanes Commerzbank (-7.32%) y Deutsche Bank (-7.06%), o del italiano Unicredit (-6.82%).

En Londres, hacia las 09:50 GMT, la acción del grupo petrolero británico BP caía 6,74% tras el anuncio de que se retiraba de la petrolera rusa Rosneft, de la cual controla 19.75% del capital.

A nivel de las divisas, el euro bajó frente al dólar, considerado como un valor seguro en tiempos de incertidumbre. La moneda europea valía US$ 1,1166, en retroceso de 0.90%.

Con información de AFP

