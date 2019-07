Boletas de venta y facturas electrónicas deberán incluir impuesto por bolsas plásticas

El próximo jueves 1 de agosto entra en vigencia la ley que grava el plástico de un solo uso. Una de sus disposiciones es el impuesto a las bolsas plásticas, detalle que deberá estar consignado en los comprobantes de pago.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria ( Sunat) decidió incluir en los comprobantes y facturas electrónicas el impuesto al consumo de bolsas plásticas.

En el documento, el impuesto deberá estar impreso con la sigla ICBPER junto al importe total por concepto del cobro.

Además, será requisito incluir este detalle en las facturas, boletas de venta y tickets emitidos por máquinas registradoras.

En el caso de los emisores electrónicos del Sistemas de Emisión Electrónica (SEE) desarrollado desde los sistemas del contribuyente, el SEE Operador de Servicios Electrónicos (OSE) y el SEE Facturador Sunat; están exceptuados de incluir los requisitos mínimos hasta el 31 de marzo de 2020, siempre y cuando se consigne el importe total del ICBPER.