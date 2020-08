Pocos días después del retorno al confinamiento de los domingos, la presidenta de Ahora Perú, Blanca Chávez, explica el efecto del toque de queda en los restaurantes y comenta qué medidas debería considerar el Gobierno para permitir la reactivación del empleo sin repetir acciones que no arrojaron resultados positivos.

¿Cuál fue el resultado del primer domingo de retorno al confinamiento?

Fue muy duro conseguir movilidades para trasladar al personal. Ha subido el delivery, pero nos han quitado las ventas del salón porque los domingos son familiares, era una venta bastante importante. Lo que no entendemos es que si eso ya lo hicieron (el confinamiento de los domingos) y no funcionó, por qué lo vuelven a hacer. Cuando lo dispusieron, hubo muchos más infectados. Ahora no saldrán los domingos, sino que lo harán los sábados.

¿En cuánto se estiman las pérdidas del domingo?

Aproximadamente, fue un 25% menos (en facturación) por las ventas que no se hicieron en el salón.

La norma no era muy clara respecto a si se iba a permitir la operación de delivery mediante aplicativos, entre otros aspectos. ¿Hay algún ajuste que hacer en el decreto supremo?

Primero, creo que están muy mal asesorados, porque primero deben ver dónde está el foco infeccioso, y no está en los restaurantes. Lo más seguro, luego de comer en nuestras casas, es comer en los restaurantes que cumplen con todos los protocolos. Obviamente, son restaurantes formales. Y deberían comenzar a formalizar a los restaurantes informales.

¿Cómo debería adecuarse el horario permitido para el delivery en el marco de la inmovilización para facilitar la atención de la demanda por delivery?

El toque de queda no debe ser a las 10, sino a las 12:00 de la noche porque podemos trabajar más tranquilos y la gente puede salir más tranquila (de trabajar). Incluso no solamente por los domingos, sino todos los días para que la gente salga tranquila; si no, todos salen a las 5 o 6 de la tarde y ahí viene el problema. Deben atacar la aglomeración en el transporte público y a los irresponsables.

Inicialmente se había anunciado que la ampliación del FAE Turismo sería a S/2,000 millones. Luego se supo que sería solo a S/1,500 millones. ¿Cómo les afectaría esto a ustedes?

Definitivamente nos afecta. Creo que el Ejecutivo debería trabajar pensando en que no puede dejarnos así a nosotros. Hay dos cosas: la economía y la salud. Y dejar trabajar a los restaurantes, sin que nos quiten presupuestos, sin que nos cuestionen tanto. Por todo culpan a los restaurantes.

Si se considerase un escenario en el que la pandemia continuase durante los siguientes 12 meses, ¿hacia dónde deberían apuntar o innovar los restaurantes para no perecer en el intento?

En esta situación hay muchos restaurantes que día a día cierran. Si van a seguir haciendo cambios negativamente a los restaurantes, nos van a afectar muy gravemente. La gastronomía peruana es muy importante, nos ha dado tantos frutos y triunfos en el mundo. En lugar de ayudarnos, nos están matando. El Ejecutivo debe atacar donde realmente están los infectados, donde se encuentra el problema, y el problema no está en los restaurantes; está en la informalidad. ¿Y qué va a pasar si siguen cerrando los restaurantes? Van a trabajar (los que cierren) como informales. Deben motivar a los informales a que se formalicen, pero no veo esa acción hasta ahora.

¿Qué medidas o incentivos podrían considerarse para incentivar la actividad formal en esta difícil coyuntura?

Yo he estado hablando desde hace mucho tiempo sobre el IGV, pero, en una entrevista que tuvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, estaba hablando de que esperaba recibir los tributos. Entonces pienso ‘cómo vas a pensar que los informales se van a formalizar con 18% de impuestos si ellos a las justas están ganando’. Creo que al bajar el IGV a un 5% temporalmente, unos tres años, van a ver cómo un montón de restaurantes y pequeñas empresas van a formalizarse. ¿Pero ver eso con un 18%? Es imposible y menos durante la pandemia.

Antes se veía una mayor cercanía entre el rubro gastronómico y los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de la Producción. ¿Cree que esto se debe al cambio de la gestión o a un mal asesoramiento?

No, la nueva gestión está con nosotros. La ministra Rocío Barrios está siempre a nuestro lado. Creo que le falta empaparse un poco más del tema y va a salir adelante, definitivamente. Todos los cambios cuestan. Voluntad les sobra a los dos: a ella, del Mincetur, y al de Produce, José Salardi. Ganas también les sobra porque nos consta cómo nos han apoyado durante la primera etapa del delivery en la apertura de los restaurantes. Incluso cuando iba a haber los cierres los domingos, ella habló para que se pueda hacer el delivery.