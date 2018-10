El bitcoin, la mayor de las criptomonedas, cumple diez años Su capitalización total supera temporalmente los US$ 300,000 millones, según la web especializada Coinmarketcap. Cuando comenzó, valía US$ 0.00076; hoy cotiza en US$ 6,400.

El bitcoin ya dejó atrás la euforia especulativa que lo hizo superar los US$ 19,000. (Foto: AFP)