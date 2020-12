El Banco Central de Reserva (BCR) revisó este viernes su estimación para el producto bruto interno (PBI) de Perú al cierre del año y proyecta ahora que finalice el año con una caía de 11.5%, una mejora leve frente al 12.7% previsto en setiembre.

“La recuperación de la economía peruana viene con fuerza y más rápida que en otros países, y noviembre pinta bien”, señaló el presidente del BCR, Julio Velarde.

“Todos los indicadores apuntan a una recuperación rápida. Las expectativas empresariales están siendo bastante más positivas y esperamos que la inversión privada vaya muy bien el próximo año”, añadió.

El banco central también elevó significativamente la proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2021 de 11% a 11.5%.

Velarde consideró que la economía podría recuperar sus niveles pre pandemia del COVID-19 el próximo año pero solo si se “alinean los astros”, traducido en una menor incertidumbre política y una pronta llegada de las vacunas.

“Se prevé que nuestra economía se recupere en el 2022, pero puede que nos recuperemos en el 2021 si se alinean los astros, es decir, si no hay incertidumbre política, si las elecciones no tienen mayor impacto y si las vacunas no se retrasan”, dijo.

El titular del BCR consideró que “todo está alineado para una rápida recuperación” pero que “somos nosotros los que nos podemos disparar a los pies”.

