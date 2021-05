En los últimos días hubo fuertes intervenciones del Banco Central de Reserva (BCR) mediante distintos instrumentos a fin de reducir la oscilación del tipo de cambio del dólar. Según algunos analistas, en caso no se hubiera dado esta actuación agresiva, el dólar habría alcanzado los 4 soles. Hoy cotiza en S/ 3.828 desde el valor de S/ 3.621 de antes de la primera vuelta electoral.

Debido a que la incertidumbre política continúa de cara a la segunda vuelta, el nerviosismo en el mercado podría hacer que la moneda verde se siga apreciando. En la página del BCR señalan que en las operaciones cambiarias en abril, la entidad tuvo una posición de ofertante neto en el mercado cambiario de US$ 1.674 millones para reducir la volatilidad del tipo de cambio.

Para Alfredo Thorne, ex ministro de Economía y director de Thorne & Associates, es totalmente natural esta intervención con varios instrumentos, como los swaps y forwards. “Lo que estamos viendo es producto de lo que está pasando fuera en el mercado internacional, donde están subiendo las tasas del Tesoro en Estados Unidos, más lo que está pasando en Perú por el riesgo político. Es natural que el BCR trate de suavizar la volatilidad del tipo de cambio. Y donde mejor se ve es en las reservas internacionales, que han bajado en el mes de abril US$ 1.394 millones”, sostuvo.

Agregó que lo que tenemos actualmente es una combinación de flujos de entrada, producto de la posición superavitaria de la balanza comercial y el uso de estos dólares por parte del BCR para suavizar los movimientos del tipo de cambio.

En el caso que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, gane las elecciones, y consecuentemente la gente salga comprar dólares masivamente, la impresión de Thorne es que el BCR no va a poder contener ese movimiento y simplemente va a dejar que el tipo de cambio se ajuste.

¿Cuál es el límite del BCR? ¿Hasta cuándo puede intervenir? Para el exministro la Constitución le autoriza al BCR a vender lo que tenga que vender. Además, acotó que las intervenciones no son decisión de una persona, sino de varios expertos que deciden con cuánto intervienen y en qué momento. “No es la potestad de Julio Velarde. Hay un comité que revisa los movimientos y hace una recomendación”, sostuvo.

SIN FONDOS INFINITOS

Por su parte, Carlos Casas, ex viceministro de Economía y decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, resaltó que no hay fondos infinitos para intervenciones del BCR. La entidad tiene la posición de cambio, que es la capacidad para enfrentar estos ataques especulativos, que hacen subir el tipo de cambio fuertemente.

Aseveró que si las reservas son US$ 60 mil millones, la posición de cambio es cerca de US$ 40 mil millones, ese es el fondo que tiene el BCR para contrarrestar esto. Obviamente, tiene un límite, si lleva US$ 3 mil millones ya está gastando cerca del 10% de su posición de cambio, dijo.

“El BCR tiene un límite de intervención. Podría intervenir, dos o tres veces más de la misma manera, pero más adelante va a tener que dejar que el tipo de cambio se ajuste hacia arriba”, aseguró Casas. Explicó que hoy está habiendo nerviosismo porque la gente no sabe qué va a pasar, pero cuando tengan señales más certeras, el tipo de cambio por más que haya subido puede ser que se estabilice, y allí el BCR podría empezar a comprar dólares y recuperar su posición de cambio. Esa es la lógica que sigue para estabilizar el tipo de cambio.

DENTRO DEL MARGEN

Explicó que lo que hace el BCR es que si hay tendencia al alza del dólar trata de frenar el espiral, que no se dispare mucho más. Lo que le interesa a la entidad es que la inflación se mantenga dentro de cierto margen, dentro de la meta de inflación que hay de 2% al año.

Para Casas una subida del dólar provoca dos efectos, uno es el componente importado de todo lo que se produce internamente, por ejemplo, si el precio del maíz importado sube, el precio del pollo sube. En segundo lugar interviene para evitar que haya picos, que no haya esa volatilidad, y si va a subir que suba pausadamente, esa es la idea del BCR.

También se evita que suba el tipo de cambio porque la gente que está endeudada en dólares sufre, hay que recordar que muchas empresas tienen un descalce de monedas, en la que mantienen deudas en dólares y venden en soles, y quedan expuestos cuando sube el precio de la moneda estadounidense.

