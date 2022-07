Las exportaciones de productos no tradicionales textiles sumaron US$ 175 millones en mayo, un incremento de 33% respecto al mismo mes de 2021, reportó el Banco Central de Reserva del Perú ( BCR ).

Indicó que este impulso se debe principalmente por mayores envíos de t-shirts y camisas de punto para hombres y niños, básicamente a Estados Unidos.

El volumen promedio de exportación aumentó 19.5% respecto a mayo de 2021, mientras los precios lo hicieron en 11.3% en el mismo lapso.

La entidad monetaria detalló que las ventas al exterior de productos textiles acumularon un valor de US$ 760 millones en los primeros cinco meses de 2022, un 31.4% superior a las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Los principales mercados de destino de nuestros productos no tradicionales textiles fueron Estados Unidos, con US$ 96 millones, Chile y Colombia, con US$ 12 millones y US$ 8 millones, respectivamente.

A nivel de bloques económicos, el BCR sostuvo que las ventas interanuales de productos textiles a América Latina aumentaron en 36.3% y a los países andinos, en 44.9%.

VIDEO RECOMENDADO

A pesar de ser una app de mensajería instantánea, WhatsApp puede suspender tu cuenta en caso cometas alguna infracción o acto que atente contra otros usuarios. ¿En qué casos puede ocurrir y qué hacer si esto sucede injustamente? Te lo contamos en este video.