Pese a que la economía peruana cerrará el año en rojo, el Banco Central de Reserva (BCR) estima que el retroceso será menor a lo esperado hace unos meses. Solo en setiembre, el BCR señalaba que el Producto Bruto Interno (PBI) descendiera en 12.7% este año, pero tras un nuevo análisis, la entidad ahora calcula una baja de 11.5%.

El ente emisor también modificó las cifras en algunos sectores, como es el caso del de alojamiento y restaurantes, del cual cambió los dígitos de -58.4% a -50.2%, y construcción, que ha pasado de -22.2% a -15.6% para el cierre del presente año.

Por otro lado, el Banco Central proyectó que la inversión privada ya no caería 20%, sino -28.5%, mientras que el cálculo para las exportaciones pasó de -22% a -18.8%.

Al respecto, el presidente del ente emisor, Julio Velarde, manifestó que “la recuperación ha sido más rápida de lo que esperábamos”, lo cual ha llevado a que cambien los últimos estimados.

Asimismo, señaló que aunque se prevé que la economía peruana alcance los niveles previos a la pandemia en 2022, “puede que nos recuperemos en 2021 si se alinean los astros, es decir si no hay incertidumbre política, si las elecciones no tienen mayor impacto y si las vacunas no se retrasan”.

AHORRO PRIVADO

De acuerdo con información del BCR, en el tercer trimestre, el ahorro privado se incrementó a 26.4% del Producto Bruto Interno, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 1990. Se estima que al cierre del año alcance el 23.9% del PBI.

DATOS

El Banco Central estima que el déficit fiscal se ubicará en 8.6% del PBI este año. En setiembre calculaba que sería de 9.2%. Y para el próximo año se esperaba que se encuentre en 4.4%.

Para 2021, el ente emisor estima que la economía crecerá 11.5%, aunque hace tres meses proyectaba que avanzaría 11%.

