El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses continuó disminuyendo, de 8.8% del Producto Bruto Interno (PBI) a enero de 2021 a 2.5% del PBI a enero de 2022, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

La disminución del déficit anualizado respecto al primer mes de 2021 respondió, en mayor magnitud, al incremento de los ingresos corrientes del Gobierno General; y en menor medida, a los menores gastos no financieros como porcentaje del producto y al resultado primario superavitario de las empresas estatales.

Los ingresos corrientes del gobierno general se incrementaron de 17.7% a 21.2% del PBI entre enero de 2021 y 2022, favorecidos por la mejora de los precios de exportación y la recuperación de la actividad económica, a lo que se suman los ingresos extraordinarios por deudas tributarias y fiscalización.

El ratio gasto no financiero del gobierno general a PBI disminuyó 2.5 puntos porcentuales, al pasar de 24.7% a enero de 2021 a 22.2% a enero de 2022.

En enero de 2022, el sector público no financiero registró un superávit estacional de S/ 4,777 millones, mayor en S/ 718 millones al registrado en enero de 2021, explicado por el incremento de los ingresos corrientes, que más que compensaron el incremento del gasto no financiero, en particular del gasto corriente, y del servicio por intereses de la deuda pública.

Los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron en 14.0% respecto a enero de 2021, en particular por los mayores ingresos tributarios en 17.2%, debido a la mayor recaudación por impuesto a la renta e IGV.

Los ingresos no tributarios tuvieron un incremento de 2.1%, destacando los mayores ingresos por regalías y canon petrolero y gasífero, por el aumento de los precios del petróleo y gas, así como de otros ingresos, debido principalmente a los intereses percibidos por los depósitos del Tesoro Público.

Los gastos no financieros del gobierno general se incrementaron en 4.4% entre enero de 2021 y 2022, en los tres niveles de gobierno. En el mes destacó el aumento del gasto corriente en 6.9%, principalmente en el rubro bienes y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria y, en menor medida en formación bruta de capital (2.2%).

VIDEO RECOMENDADO

El Gobierno presentará próximamente un proyecto de ley ante el Congreso de la República para plantear la prohibición de que más de dos personas vayan a bordo de una moto lineal, en el contexto de los constantes robos de celulares en las calles. ¿Qué opina la ciudadanía? Aquí te lo contamos.