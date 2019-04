BCR: Balanza comercial registró superávit de US$ 326 millones en febrero

La balanza comercial registró un superávit de US$ 326 millones de dólares con lo cual se alcanzó un acumulado positivo de US$ 774 millones en el primer bimestre del año, reportó el Banco Central de Reserva (BCR ) en su informe semanal.

La entidad precisó que el valor de las exportaciones fue de US$ 3,521 millones en febrero, monto menor en 3.8% respecto al del mismo mes de 2018 por los menores precios promedio (que cayeron 8.5%). En tanto, el volumen exportado aumentó en promedio 5.1%.

Vea también Prorrogan hasta el 2020 el plazo para etiquetado de eficiencia energética a electrodomésticos

De otro lado, los embarques de productos tradicionales aumentaron en 5.4% ante los mayores envíos de harina de pescado, cobre y gas natural. Asimismo, el volumen exportado de productos no tradicionales se incrementó en 3.4%, en particular agropecuario, pesquero y minero no metálico.

Respecto a las importaciones, en febrero totalizaron US$ 3,195 millones, monto mayor en 2.8% frente al mismo mes del año anterior por el incremento de las compras del exterior de insumos y bienes de capital.

Del mismo modo, el índice de volumen de las importaciones aumentó 3.2% y el de precios se redujo 0.4%.

TE PUEDE INTERESAR: