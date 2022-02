La balanza comercial de Perú alcanzó un superávit de US$ 14,752 millones en 2021, como resultado del avance de las exportaciones que lograron recuperar y superar los niveles pre-pandemia, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Las exportaciones sumaron US$ 63,106 millones en 2021, monto que representó un crecimiento de 47.1% respecto al año previo y de 31.5% frente a 2019, antes de la pandemia del COVID-19.

Las importaciones alcanzaron los US$ 48,354 millones en 2021, superiores en 39.3% frente a 2020 y en 17.6% con relación a 2019.

Balanza comercial de Perú en 2021. (Fuente: BCR)

En términos mensuales, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1,737 millones en diciembre de 2021, superior en US$ 267 millones al de diciembre de 2019. El avance corresponde a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación. Influyó también el mayor volumen exportado de productos no tradicionales. Este superávit es mayor en US$ 439 millones al de diciembre de 2020.

En diciembre de 2021, las exportaciones sumaron US$ 6,339 millones, superiores en 30.2% y 26.2% a las de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente, reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad económica mundial.

Las importaciones alcanzaron los US$ 4,602 millones en diciembre de 2021, mayores en 35.4% y 23.5% a lo reportado en diciembre de 2019 y 2020, respectivamente, con incrementos generalizados en todos sus rubros, producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios.

