¿Podría trepar el Bitcoin con la rebaja de las tasas de la FED?

Teóricamente, la reducción de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) favorece tanto al sector tecnología, por el uso intensivo de capital en sus empresas, como a los activos de mayor riesgo. Por ejemplo, empresas de países emergentes son atractivas, debido a la expectativa de que accederán a mejores condiciones crediticias, lo que las ayudará a crecer y ser rentables.

Considerando que la falta de respaldo de la criptomoneda lo convierte en un activo especulativo y, por lo tanto, riesgoso. ¿Podría beneficiarse el bitcoin con la esperada reducción de las tasas del banco central norteamericano?

En la jornada de hoy, el bitcoin cayó 3.9%, ampliando su declive, luego de cerrar en US$57,505. A las 8 am, en Nueva York, la criptomeda disminuía 2.8%, a US$58,655, según Bloomberg.

En marzo, el bitcoin alcanzó un nivel récord de US$73,798 y en lo que va del año viene rindiendo 37%.

Según Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa SAB, en el último mes el bitcoin rindió 4%, en los últimos tres meses registraba una caída de 12%, mientras que en 6 el rendimiento se mantenía flat.

Comentó que, en la actualidad, se observa que muchos inversionistas de la bolsa local están incorporando en sus portafolios inversiones en ETF de bitcoins, que replican el comportamiento de la criptomoneda, en porcentajes pequeños de 2.5%. Esto como un activo adicional de carácter especulativo.

"Estamos hablando de inversionistas más arriesgados de un perfil más especulativo, los que tienen más tolerancia al riesgo", indicó Ramos.

En esa línea indicó que la cotización del bitcoin es muy volátil, debido a que no está correlacionado con ningún activo, con lo cual, es bastante difícil de predecir. "Al no tener un valor fundamental, no se puede determinar una relación respecto al comportamiento de las tasas de interés en EE.UU.", dijo.

Según un artículo de Bloomberg, en el mercado de opciones de bitcoin, los operadores están “asignando un peso significativamente mayor al evento de la Fed de lo que hemos visto en tiempos recientes”, dijo Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, un proveedor de liquidez para el comercio de derivados de activos digitales.

En la BVL, negocian tres ETF que invierten en bitcoin, cuyas rentabilidades dependen del periodo en que entraron a la bolsa local. Según el último boletín diario de la bolsa limeña, al cierre del viernes, el IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) rinde 15.5% en lo que va del año; el BTCCU (Purpose Bitcoin ETF ) trepa 71.3% y BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) pierde -0.59%.

