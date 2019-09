Los precios del crudo caían un 2% el martes, presionados por la creciente producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de Rusia, así como la extensa guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha lastrado a la economía global.

Los futuros del petróleo en Estados Unidos perdían US$ 1.26, o un 2.3%, a US$ 53.84 por barril a las 11:52 (GMT) y el crudo Brent bajaba 96 centavos a US$ 57.70.

Estados Unidos impuso esta semana aranceles de un 15% sobre una variedad de bienes chinos y Pekín comenzó a imponer nuevos gravámenes sobre productos estadounidenses con un valor de US$ 75,000 millones, en una guerra comercial que se ha extendido por más de un año.

Aunque el conflicto comercial se ha intensificado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes se reunirían para sostener negociaciones este mes.

En tanto, los riesgos en los mercados emergentes fueron subrayados luego de un reporte que mostró el martes que la economía de Corea del Sur creció menos que lo esperado en el segundo trimestre y por la decisión que tomó el domingo Argentina de imponer controles de capital.

“El petróleo tendrá problemas para lograr alzas sustanciales esta semana sin avances en las negociaciones comerciales o incluso en las reuniones, datos débiles de Asia y las posibles grietas en la determinación de la OPEP por controlar su producción”, dijo Jeffrey Halley, analista de mercado en OANDA.

La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió en agosto por primer mes este año, debido a que mayores suministros de Irak y Nigeria contrarrestaron los recortes al bombeo de Arabia Saudita y las pérdidas causadas por las sanciones de Estados Unidos a Irán.

El bombeo de Rusia creció en agosto a 11.29 millones de barriles por día (bpd), superando el rango límite al que se comprometió Moscú en un pacto con otros productores y alcanzó su mayor nivel desde marzo, mostraron datos el lunes.

Los datos de esta semana sobre los niveles de inventarios en Estados Unidos se retrasarán un día a miércoles y jueves, debido al feriado por el Día del Trabajo en el país el lunes.

