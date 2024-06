“Antes de la pandemia el Perú era un país bastante fuerte que destacaba en el ámbito regional. Ahora diría que su historia de crecimiento forma parte del promedio. De los 33 países de América Latina y el Caribe con historias de crecimiento que destacan en 2024, el Perú no es una de ellas”, afirmó Alex Müller, director - head economist for Andean Region, Central America & Caribbean de Bank of America.

Durante su presentación en un foro organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el economista peruano manifestó que son cinco las economías que destacan en la región: Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Guyana y Uruguay. Sostuvo que en varias de estas es importante la aceptación presidencial y en otras la economía se encuentra boyante.

Sin embargo, Müller indicó sentirse pesimista sobre el Perú en el corto plazo, debido a la inestabilidad política que enfrenta el país, que limita la inversión privada y el crecimiento de la economía.

“No veo que vaya a haber un boom de la inversión privada en las condiciones políticas actuales y menos con las elecciones presidenciales acercándose”, mencionó.

CANALES ATORADOS

Mencionó que, por ejemplo, en la actualidad los precios de los metales están en un ciclo positivo; sin embargo, este no está teniendo el impacto que debiera tener en el país, debido a que los canales de transmisión están atorados o atrofiados por el riesgo político.

Dijo que los precios no se reflejan en un mayor dinamismo de la inversión minera, debido a que existen trabas para sacar adelante estos proyectos.

“Luego de Quellaveco no hay ningún proyecto muy grande. Y aquellos que son grandes están en una etapa muy temprana y no están moviendo la economía”, indicó.

MEDIANO Y LARGO PLAZO

No obstante, Müller indicó sentirse optimista sobre el país en el largo plazo.

Dijo que, por ejemplo, cuando llegue a salir la cartera de proyectos mineros estos pueden contribuir con 20 puntos del PBI e impulsar la inversión en los próximos 10 años.

Una opinión similar la tiene Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito (BCP). Sostuvo que, en los últimos 30 años, el Perú ha registrado avances importantes como el ensanchamiento de la clase media.

Y en el futuro tiene espacio para duplicar su producción de cobre, por ejemplo, y tomar la senda del desarrollo.

Sin embargo, dijo que para ello se deben mantener las anclas de la estabilidad económica.

Datos

El IPE proyectó que la economía peruana cerraría en 3% este año, pero para el Bank of America solo sería 2.2%.

Tanto el IPE como Bank of America coincidieron en que la economía peruana crecería 2.8% en 2025.

