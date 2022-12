El Banco de la Nación (BN) informa que, el pago de la subvención económica Bono Alimentario, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y el Programa Juntos, se viene realizando en las agencias de todo el país, y continuará durante todo el mes de enero 2023.

Asimismo, para conocer si es beneficiario de la subvención económica es indispensable que consulte en los canales oficiales del Midis: línea gratuita 101 y/o la web https://www.gob.pe/bonoalimentario, previamente y de acuerdo con ello podrá cobrar en las fechas establecidas y en las modalidades asignadas.

Con el propósito de atender la alta demanda, se recomienda a los beneficiarios a quienes se les ha depositado el bono en su cuenta del BN utilizar los agentes MultiRed y cajeros automáticos, cuya ubicación la encontrará en los siguientes links:

Relación de más de 1000 cajeros en Lima y provincias: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/cajero-nivel-nacional.asp

Relación de más de 14 mil agentes a nivel nacional: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agentes-nivel-nacional.asp

Recordamos a los usuarios y clientes que, el BN no realiza llamadas, no remite correos electrónicos, ni enlaces a través de mensajes de texto ofreciendo beneficios, subsidios, ni tampoco solicita dinero, credenciales o datos confidenciales como contraseñas, número de DNI o clave de la cuenta bancaria, entre otros datos sensibles. No comparta información personal con personas extrañas.

El Banco de la Nación invoca a sus clientes y público usuario a continuar con las medidas de bioseguridad para protegernos contra la Covid – 19.