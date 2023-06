El exgobernador regional de Apurímac conversó con Perú21 TV y aseguró que se debe declarar la emergencia por el Fenómeno de El Niño, sugirió al Ejecutivo a acompañar las acciones que tomen las regiones y afirmó que los gobernadores deberían priorizar las obras a ejecutar en miras a la llegada de posibles desastres.

¿Qué es lo que falla, por qué los gobernadores no ejecutan el presupuesto para prevención?

La palabra que encaja es la incapacidad de gestión. Los gobernadores a estas alturas no tienen un plan para atender el Fenómeno de El Niño, no tienen los estudios previos, recién van a formular el expediente técnico y después van a pedir el financiamiento. Internamente, la selección del funcionario no está asegurada, no tenemos técnicos especializados porque no hay un estímulo remunerativo. Allí hay evasión de talentos del interior del país a la capital. No existe un plan multianual de inversiones, no se sabe en qué están invirtiendo y cómo se está ejecutando. No hay un sistema de control interno.

¿Qué tipos de obras deberían de priorizarse?

Por el tema del Fenómeno de El Niño, creo que saneamiento básico, mejoramiento de canales de riego, el sistema de carreteras, vías de comunicación y el sistema pluvial. La descolmatación de ríos y eso es con anticipación.









¿A estas alturas se puede acelerar el gasto de prevención en regiones?

Se debería declarar emergencia por el Fenómeno de El Niño. Uno tiene opción, como gobernador, de priorizar ese tema: dejar de hacer un puente o una carretera para hacer obras de prevención, priorizar mis recursos internos del gobierno regional y de esta manera estar listos y prestos cuando llegue. El gobernador tiene esa facultad y el Ministerio de Economía debe acompañar a ello, inclusive podría otorgarle más presupuesto si es que lo necesita. Se necesita un equipo de la PCM, del Ministerio de Economía, para que apoyen estas acciones, en preparar el plan de emergencias en Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad. Pero que se haga en las mismas zonas para saber el presupuesto real. Porque esto se tiene que hacer a nivel de gobierno distrital, local y regional