La balanza comercial acumulada en los últimos doce meses a julio de este año alcanzó un superávit de US$ 12,517 millones, el nivel más alto desde que se tiene registro, informó este viernes el Banco Central de Reserva (BCR).

(Fuente: BCR)

En términos mensuales, el superávit de la balanza comercial sumó US$ 916 millones en julio último, superior en US$ 222 millones al de similar mes de 2019, por los altos términos de intercambio; principalmente productos mineros de exportación. Asimismo, dicho valor fue inferior en US$ 65 millones al registrado en julio de 2020, ante las mayores importaciones.

Entre enero y julio, el BCR indicó que el Perú acumula un superávit comercial de US$ 6,450 millones, superior al registrado en los años previos.

Las exportaciones sumaron US$ 4,942 millones en julio, superiores en 16.9% y 33.3% a las de julio de 2019 y 2020, respectivamente, reflejo de la recuperación de la actividad y los altos precios de los metales. Hasta julio de 2021, las ventas al exterior acumularon US$ 33,068 millones, mayores en 21.8% a las de igual período del 2019 (58.6% frente al mismo periodo de 2020).

En julio, las importaciones ascendieron a US$ 4,026 millones, valor superior en 13.9% y 47.7% a lo reportado en julio de 2019 y 2020, respectivamente, con incrementos generalizados producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios en combustibles y alimentos.

Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 26,618 millones en lo que va de 2021, mayor en 12.2% con relación a similar período del 2019 y en 42.4% frente a hace un año.

(Fuente: BCR)

