Balanza comercial alcanzó superávit de US$7,049 millones en el 2018

La balanza comercial en 2018 alcanzó un superávit de US$ 7 049 millones, resultado positivo por tercer año consecutivo y el más alto desde 2011, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) .

En 2018, las exportaciones ascendieron a US$48,942 millones, un monto histórico que confirmó la tendencia al alza en los últimos tres años y que implicó un crecimiento de 8.1% con respecto a 2017.

Ello por el aumento del volumen de las exportaciones (1.5%) y el mayor precio (6.5%).

El año pasado aumentó el precio promedio de exportación tradicional (8%), principalmente de zinc, derivados del petróleo y harina de pescado, mientras que el volumen de las exportaciones no tradicionales registró un incremento de 11.1%, favorecido por los mayores embarques de productos agropecuarios, pesqueros y químicos.

Las importaciones ascendieron a US$ 41,893 millones, 8.2% más que el registrado en 2017, debido a las mayores importaciones de insumos (14.8%), de bienes de capital (2.9%) y de consumo (2.8%).

En diciembre de 2018, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1,076 millones. El valor de las exportaciones fue de US$ 4,227 millones y las importaciones sumaron US$ 3,152 millones.