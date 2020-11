Este martes iniciará en el Congreso de la República el debate para aprobar la ley del Presupuesto Público del 2021, que vence este fin de mes. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña (APP), adelantó que estudian que no exista concentración de los recursos en los ministerios.

En esa línea, indicó que se planteará destinar mayor cantidad de recursos al presupuesto inicial de apertura (PIA) de los gobiernos regionales, con lo que se busca apostar por la descentralización.

Asimismo, Acuña indicó que tendrá que debatirse la iniciativa de que el Legislativo apruebe por ley los créditos suplementarios, gastos que ocurren durante el año para incrementar recursos en determinados sectores y pliegos, y que normalmente los aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, el ex viceministro de Economía, Enzo Defilippi, señaló que de aprobarse la ley para que el Congreso apruebe los créditos suplementarios se generaría que las obras se retrasen, “porque es dinero para obras específicas no para gasto corriente, entonces es muy poco razonable, porque somete la aprobación a exigencias políticas adicionales a las ya establecidas cuando se aprobó la Ley de Presupuesto”.

Para el experto, simplemente, sería una forma del Congreso de sacarle más concesiones al Ejecutivo que las que ya ha obtenido. Sería malo para el Perú, añadió.

“Si me dices que es porque es un año electoral y el dinero podría ir para meter gente a la planilla del Estado, en ese caso sí tendría sentido que esté sujeto a chequeo, pero si es para obras, al estar pasando por la peor recesión que hemos tenido en mucho tiempo, simplemente es un tema político no de manejo económico”, expresó Defilippi.

Asimismo, el economista refirió que esta medida no recorta funciones al MEF, sino lo que estaría haciendo es “fastidiando por fastidiar”. Por otro lado, para el exfuncionario el Congreso no tienen ningún criterio técnico, y lo ha demostrado en los últimos años, como para discutir con el MEF si esto es conveniente o no.

Agregó que esto solo sería razonable si el monto adicional de dinero es muy grande o si se va a utilizar para gasto corriente. Pero al ser gastos pequeños para una obra en particular, el especialista indicó que no debería pasar por el Congreso. “Sería una distracción y una ralentización de la ejecución del Presupuesto, que ya bastante lenta está”, dijo.

¿MÁS RECURSOS A LAS REGIONES?

Por su parte, Marcel Ramírez, Economista de la Escuela de Gestión Pública de la UP refirió: “Hay que recordar que el Presupuesto está hecho con una proyección de ingresos, pero cuando empieza a ejecutarse el año, ya se empiezan a ver los ingresos reales”.

Apuntó que es potestad del MEF realizar esos gastos adicionales, porque es el único que maneja el criterio de la estabilidad macrofiscal. Es por eso que tiene sentido que no sea el Congreso el que apruebe estas habilitaciones adicionales.

Con respecto a darles mayores recursos a los gobiernos regionales, Ramírez sostuvo que el problema no es que tengan la disponibilidad presupuestal, sino la baja ejecución que existe en las regiones. “Es importante contar con recursos, pero no es suficiente, necesitamos capacidad para gastar bien”, puntualizó.

Mientras no haya una evaluación de la calidad de la ejecución pública, no ganamos nada transfiriendo más, porque el dinero público el próximo año va a ser muy escaso, manifestó. Sumado a esto, resaltó que el monto del PIA es mayor para el próximo año, pero la mayor parte de ese monto es deuda, y hay que tener en cuenta que la recaudación va a ser menor.

