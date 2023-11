El 37% de los jóvenes de 15 a 29 años en el Perú, sufren desventajas que les impiden acceder al mercado laboral, según lo indicó la fundación Ayuda en Acción que presentó su informe “Transiciones juveniles en desventaja al mercado laboral en América Latina”, un estudio de los mercados laborales de jóvenes cuyo objetivo es contrastar las desigualdades educativas, laborales y de género.

El estudio señala que, en Latinoamérica, 60 millones de jóvenes -un 42% de las personas de 15 a 29 años- no han comenzado aún a transitar su inserción laboral; una cuarta parte -el 26%- se encuentra transitando o buscando trabajo y solo el 32% tiene empleo y no busca activamente otra ocupación. Además, el estudio señala que más del 50% de las mujeres jóvenes no habían accedido al mercado laboral en la mayor parte de Latinoamérica a inicios del 2020.

El informe desarrollado por el Programa de Investigaciones de Juventud de la FLACSO Argentina y el Grupo de Investigación sobre Educación y Trabajo (GRET) de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que en el Perú solo el 33% de los jóvenes tienen empleo; mientras que, el 30% aún se encuentra en la búsqueda de un trabajo.

Cabe destacar que, en América Latina solo el 23% de los jóvenes se encuentran buscando nuevas oportunidades laborales.





La relación entre educación y desigualdad

Según el informe, un 11% (15,6 millones) del total de jóvenes latinoamericanos está trabajando sin certificado de estudios básico, es decir, se estabilizaron laboralmente, pero no completaron la educación secundaria. Y casi 20 millones, un 14%, no terminaron la educación secundaria y tampoco completaron la transición laboral.

En el Perú, el 70% de jóvenes que se encuentran en la transición del mercado laboral solo cuenta con secundaria completa, mientras que el 12% de los investigados solamente cuenta con primaria completa.

Finalmente, este índice proporciona un panorama detallado de los desafíos que enfrentan los jóvenes en América Latina al ingresar al mercado laboral, como la brecha de género, la desventaja educativa y laboral con el propósito de destacar la importancia de estas desventajas para garantizar un futuro mejor para esta población.





