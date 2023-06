Avanza dictamen que elimina comisiones de transferencias entre entidades financieras

Una medida con tinte populista volvió a avanzar en comisión en el Congreso. Se trata del dictamen que plantea eliminar las comisiones por transferencias interbancarias, que fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor.

La propuesta legislativa también apunta a, entre otros aspectos, eliminar el pago de tarjetas de crédito a través de empresas financieras distintas a las que la emitieron.

Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, consideró que la iniciativa es efectista.

“Por ejemplo, no estás eliminando las transferencias que se hace de una caja municipal o rural a un banco. Pero al sector C y D, que es el que más se quiere bancarizar y que más usa cajas, no se le va a tocar tanto (con esta propuesta). Esto es más un bandereo de los congresistas”, comentó.

A ello agregó que aunque la iniciativa no sería tan nociva como lo fue fijar topes a las tasas de interés, también se debe tener en cuenta que existe un costo asociado al transporte del dinero.

“Los bancos cobran estas comisiones por el servicio, porque si no, tendrías que ir al banco, sacar (el dinero), llevarlo a otro, pero en lugar de eso hay un sistema que te permite hacerlo (…). Por otro lado, hay costos asociados. Tú eres de Lima, tienes tu dinero en un banco y luego lo retiras en Arequipa, pero alguien tuvo que enviar el efectivo, hubo un servicio de transporte blindado que llevó el dinero físico”, aseveró Castellanos.

DATOS

“Puede parecer popular una medida así, pero es difícil porque van a tratar de mantener su rentabilidad. Es más el ruido que genera. Esto es efectista”, dijo Castellanos.

El proyecto recibió opiniones negativas del MEF, el BCR y la SBS.





VIDEO RECOMENDADO