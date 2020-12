Con una inversión superior a los US$ 120 mil, el nuevo autocine Cineviajeros abrió sus puertas este jueves en el Open Plaza de La Marina de San Miguel. Tito Aguilar, productor y líder del proyecto, contó que ya venían explorando el formato antes de pandemia, por eso considera que este proyecto perdurará en el tiempo.

“Cuando llegó la pandemia ya pudimos abarcar más el tema, pero no solo enfocándonos en el tema de la coyuntura, sino pensando que trascienda en el tiempo y en tener un espacio seguro”, comentó.

El nuevo autocinema, ubicado donde antes quedaba la Feria del Hogar, cuenta con una pantalla gigante full HD de 100 m2, capacidad para 86 autos y 8 motos, una confitería, servicios higiénicos, y una variada oferta de películas. Las entradas van desde los S/ 13 por persona.

“Hemos hecho convenios con algunos bancos para que el precio de las entradas sea más asequible y si tienen tarjeta el ingreso será desde los S/ 10”, dijo el líder de Cineviajeros.

Entre los filmes que se proyectarán se encuentran Batman, Rapsodia Bohemia, Black Panther y la trilogía de Matrix. Tendrán producciones de los estudios Disney, Sony y Warner Bros. Los días de semana habrá tres funciones, mientras que sábado y domingo cuatro proyecciones.

Aguilar comentó que con este nuevo proyecto del autocinema se generará empleo formal y sustento para 21 familias.

¿COMPETENCIA CON EL CINE?

A propósito del anuncio del Gobierno de que los cines podrán reabrir sus puertas con un aforo del 40%, como parte de la fase 4 de reactivación económica, la Asociación Nacional de Salas de Cine (ANASACI) indicó que bajo estas condiciones reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena.

“No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar solo con la venta de entradas”, declaró Mónica Verdeguer, presidente de ANASACI, refiriéndose a la prohibición de ofrecer alimentos y bebidas.

Como contraparte, Tito Aguilar señaló que los autocines buscarán posicionarse en el siguiente año como una propuesta diferente. Luego podrán migrar a un formato de películas de estrenos para poder perdurar en el mercado local.

“Lo estamos pensando para una etapa posterior, porque la única manera de poder poner películas de estrenos es a través de proyectores VCP y cada uno te cuesta US$ 150 mil”, indicó.

VENTANAS DE EXHIBICIÓN

Para Tomás Atarama Rojas, docente del Programa en Gestión de Públicos en contextos de crisis de la Universidad de Piura, los autocinemas son una alternativa de ventanas de exhibición, pero que no tendrán gran trascendencia en el tiempo.

“Los autocinemas son una respuesta a un sentimiento cinéfilo nostálgico, pero no son ni serán en un futuro una ventana de exhibición importante de la industria cinematográfica, no habrá un boom acá, aunque sí puede existir un pequeño nicho”, aseveró.

Acotó que la experiencia y el valor de este medio es que solo te brinda ver una película en un auto, no te brinda una propuesta innovadora de película como en el cine tradicional. De esta manera, Atarama precisó que los autocinemas no reemplazarán al cine tradicional debido a que no tienen la variedad del estreno.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Qué habilidades tecnológicas serán solicitadas en el 2021?