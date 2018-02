El presidente Pedro Pablo Kuczynski le ordenó ayer al titular del Ministerio de Trabajo (Mintra), Javier Barreda, que evalúe la posibilidad de aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV), que actualmente es de S/850. Ante ello, Perú21 conversó en exclusiva con destacados especialistas en el tema.

El ex ministro de Economía Alonso Segura consideró que no es recomendable. “La economía crece debajo del potencial, el empleo formal no aumenta, la productividad sigue estancada. No hay justificación económica”, indicó.

Además, manifestó que un aumento en la remuneración afectaría la generación de empleo formal, en particular, en las mypimes. “Tiene tanto fundamento como la compra de la papa: ninguno”, concluyó.

Para el ex ministro de Trabajo y actual docente Jorge González Izquierdo, la decisión del Ejecutivo es “prudente”, aunque esta responda a una estrategia política. “Hace dos años que no suben los sueldos”, sostuvo. Explicó que el reajuste salarial debe estar basado en i) la inflación del periodo desde el último reajuste (mayo 2016) hasta el día que se requiere modificar y ii) el aumento en productividad laboral del tipo de mano de obra que está sujeto al sueldo mínimo (personal no calificado, de poca experiencia, entrenamiento o educación) en ese mismo periodo. Teniendo en cuenta que ambas medidas mejoraron desde 2016, el incremento de la RMV no debería afectar a las mypimes.

Juan José García, analista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, consideró que “es una estrategia totalmente populista”. Por otro lado, analizó los incrementos de la RMV desde 2001, la cual se ha elevado en promedio 9.5%.

“Si es que se diera el aumento, sería como máximo de S/75, por ende se estaría hablando de un salario total de S/925”, sostuvo.

Señaló que no es un buen momento para aprobar la medida ya que “el crecimiento económico converge indirectamente con el incremento del salario; mientras el primero tiende a disminuir, el segundo aumenta en mayor proporción”.

Remuneración Mínima Vital

DESDE EL LEGISLATIVO

Por su parte, el parlamentario de Fuerza Popular Miguel Castro calificó de “irresponsable” la decisión de Kuczynski. “La economía está paralizada y las pequeñas empresas formales serían las más perjudicadas”. “Es más que evidente que se está usando como una medida populista para levantar su imagen”, sentenció.

Javier Velásquez Quesquén, del Partido Aprista, en contraste, felicitó la decisión de PPK. “Es verdad que no estamos en el mejor escenario, pero la economía crece todos los años y hay una inflación que anualmente se come la capacidad adquisitiva de las familias. Es necesaria la reactualización. Los que ganan la RMV lo hacen 8% menos que hace 5 años”, sostuvo. Por el lado de las mypimes, indicó que “pueden verse afectadas, pero tampoco van a crecer a costa de sus trabajadores”.

DATOS:

* En enero de 2017, el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, consideró que el sueldo mínimo debía aumentarse en 8% (S/918).

* Del mismo modo, Alfonso Grados, ministro de Trabajo en la misma fecha, sostuvo que “los ingresos deben estar sujetos a ajustes periódicos”.