El Ejecutivo publicó el protocolo de bioseguridad para que los cines reinicien operaciones con un distanciamiento mínimo de 2 metros y la prohibición de venta de alimentos y bebidas. No obstante, para la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), estas medidas hacen inviable retomar las operaciones a los cines e incluso podría llevar a la quiebra a las cadenas.

“Bajo estas condiciones reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar sólo con la venta de entradas”, declaró Mónica Verdeguer, presidente de la Anasaci.

La asociación solicitó al Ejecutivo que reconsidere las medidas impuestas en el distanciamiento al interior de la sala y la venta de alimentos. Sobre el distanciamiento, la Anasaci demostró que con un aforo del 50%, con butacas bloqueadas y funciones escalonadas, el cine puede garantizar una experiencia segura, con tránsito fluido y sin aglomeraciones. Actualmente, la norma exige una distancia de dos metros entre butaca y butaca, no solo de manera lateral y vertical, sino también diagonal, con lo cual solo se podría habilitar un aforo máximo de 25%.

Con respecto a la venta de alimentos y bebidas, la Anasaci sostuvo que “a diferencia de otras industrias, en una sala de cine los espectadores se encuentran en silencio, no interactúan, mantienen la mirada al frente, sin movimiento. Estos atributos, únicos versus otras industrias, reducen el riesgo de contagio considerablemente ya que los espectadores permanecerán con sus mascarillas y solo se la retirarán para comer, un modelo ya aprobado y en funcionamiento para los restaurantes en Perú”.

Además, la asociación detalló que los ingresos por las entradas son repartidos en un 50% al distribuidor de la película por concepto de derechos de autor más el 18% de IGV. Sumado a ello, se paga un 10% de impuesto municipal a los espectáculos públicos. “Con el ingreso remanente, las cadenas de cines deben cubrir tanto sus costos operativos. Sin la venta de alimentos y bebidas, esta estructura de costos es insostenible para las cadenas de cines”, informaron mediante un comunicado.

La Anasaci, compuesta por todas las cadenas peruanas: Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, UVK, Cinestar, Movietime y Cinerama, solicitó que se tome como modelo referencial el regreso a cine de países vecinos como México (reiniciaron 12 de agosto), Brasil (reiniciaron 10 de octubre), Colombia (reiniciaron 26 de noviembre), que retomaron operaciones incluyendo venta de alimentos y bebidas y aforos que hoy son mínimamente del 50%.

“Como industria hemos trabajado a consciencia en el planteamiento de nuestros protocolos en pro de la protección de nuestros colaboradores y clientes, con el objetivo de activarnos y así volver a generar empleo y sano entretenimiento. Sin embargo, las condiciones mencionadas no permiten una operación sustentable y anula nuestra posibilidad de reactivarnos. Pedimos que el Ministerio atienda nuestros argumentos ya que están fundamentados con el mismo rubro operando en Colombia, México y Brasil” añadió Mónica Verdeguer.

