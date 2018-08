Los depósitos captados por las entidades bancarias privadas mostraron un crecimiento por tercer mes consecutivo en julio, impulsados por la mayor acumulación de excedentes de familias y empresas luego del importante repunte de la actividad económica local durante el segundo trimestre del año, señaló la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) .

Los depósitos totales sumaron S/ 232,363 millones al cierre del séptimo mes del 2018, registrando un incremento de 8.04% a tasa anual, considerando un tipo de cambio constante para el cálculo, informó.

En ese sentido, el organismo consideró al aumento de los depósitos como elemento clave detrás de la mejora de los índices de profundización e inclusión financiera en nuestro país; el cual ha impactado en los indicadores publicados por el Banco Mundial a través del Global Findex, en donde se destaca el avance del número de peruanos mayores de 15 que tienen una cuenta en el sistema financiero de 20% en el 2011 a 43% en el 2017.

Depósitos totales, desde julio de 2016 hasta julio de este año. Depósitos totales, desde julio de 2016 hasta julio de este año. Depósitos totales, desde julio de 2016 hasta julio de este año.

Desagregando el portafolio por moneda, se observa que los depósitos en soles totalizaron S/ 136,341 millones al cierre de julio del presente año, monto superior en S/ 864 millones (0.64%) respecto a junio pasado y en S/ 17,768 millones (14.98%) frente a julio de 2017.

De otro lado, los depósitos en dólares llegaron a US$ 29,338 millones en el mes de análisis, descendiendo en US$ 273 millones (-0.92%) y en US$ 148 millones (-0.50%) en relación a junio de 2018 y julio del año pasado, respectivamente.

En tanto, al analizar la información por tipo de depósito se advierte que todos ellos reportaron aportes positivos al crecimiento del portafolio total. En ese sentido, se observa que los depósitos de ahorro se expandieron en 13.82% a tasa anual en julio, contribuyendo con 3.82 puntos porcentuales al incremento total.

Del mismo modo, los depósitos a la vista aumentaron en 9.26% y aportaron 2.62 puntos porcentuales, mientras que las captaciones a plazo ascendieron en 3.62% y participaron con 1.60 puntos porcentuales. Cabe precisar que todos los cálculos se realizaron con un tipo de cambio constante, apuntó Asbanc.

Contribución al crecimiento de los depósitos en julio de 2018. Contribución al crecimiento de los depósitos en julio de 2018. Contribución al crecimiento de los depósitos en julio de 2018.

Finalmente, gracias al mejor desempeño de las captaciones en soles en comparación a lo registrado en dólares, el ratio de solarización de los depósitos se situó en 58.68% en julio último.

Superó en 0.37 puntos porcentuales al observado el mes anterior y en 3.30 puntos porcentuales al de julio de 2017.

Es importante indicar que dicho indicador registra una tendencia positiva en los últimos años, impulsado por las tasas de interés más atractivas de los depósitos en soles, al incremento en la oferta de productos pasivos en dicha moneda, a la inflación controlada (que permite mantener el poder adquisitivo de las personas) y a las fluctuaciones acotadas del tipo de cambio, siendo este último un factor que redefine las preferencias especialmente en periodos de devaluación.