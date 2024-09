Armando Cavero: “Prefiero la gestión de personas exitosas que la gestión del talento”

“Voy a probar”, dijo hace 24 años, durante el cambio de siglo en un país que también estaba cambiando.

Luego de dedicarse a la tecnología, alcanzando puestos de gerencia, piso un terreno nuevo para el Perú: el head hunting o la gestión de búsqueda de ejecutivos, que llegó a nuestro país a mediados de los 90.

Hoy es head hunter, consultor y director independiente. Socio de Top Search Peru, miembro de InterSearch Worldwide. Y autor del libro Head hunting. Manual para clientes y candidatos. “Lo que me ha motivado escribir el libro es ver cómo se ha degradado el mercado de búsqueda de ejecutivos en el Perú y en muchos otros países”, me dice.

Armando Cavero Guerrero probó y se quedó.

En el libro hay un capítulo llamado El eufemismo del talento. ¿Por qué lo pone en cuestión?

Porque el talento no es algo tangible. Y cuando se dice “voy a administrar el talento de mi empresa” o “voy a atraer talento” no estamos pensando en la persona, estamos pensando en la condición de la persona. En un artículo que escribí para un diario local, hace tiempo, hice una especie de paralelo con el enfoque de Carlos Marx, donde él no se refería a la persona sino a la fuerza de trabajo.

Otro eufemismo es colaborador en vez de trabajador.

Sí. Creo que hablar de talento es abstraerse de la condición de persona, de trabajador; y si queremos atraer talento, atraigámoslo primero atrayendo a la persona que lo porta y no al “talento” porque al “talento” no lo puedo atraer, puedo atraer a la persona talentosa y puedo mejorar sus capacidades, entrenarla en el sentido más profesional de la palabra para que aproveche mejor sus dones. Pero si estoy fijándome solo en lo que me trae como el aporte de su talento, estoy despersonificando.

¿Eso está ligado a esta prioridad que hoy tienen las habilidades blandas?

Y eso es, precisamente, parte de lo que se pierde cuando se piensa solo en el talento. Se pierde el enfoque en el resto de la persona. Las personas tienen personalidad y las organizaciones tienen cultura, la personalidad de un ejecutivo es paralela a la cultura de una organización. La personalidad tiene que encajar en la cultura, y esa personalidad no está compuesta por talentos, sino por diferentes rasgos como tolerancia a la presión, al riesgo, a la frustración…

Que podría ser casi como en la vida misma. Si nos mudamos mañana a China, es otra cultura.

Y hay que adecuarse a la cultura, porque la cultura no se adecuará a uno. Yo lo que quiero tener en mi organización son personas exitosas, no personas talentosas. Si son exitosas en su área es porque tienen los talentos adecuados. Por eso prefiero la frase gestión de personas exitosas, en lugar de gestión del talento. En otro artículo que escribí para un medio dije que el talento me parecía un eufemismo porque, además, si te gusta el fútbol, pensemos en cuánto jugador talentoso hemos tenido, pero tuvieron una vida desastrosa, todo el talento lo desperdiciaron… En el caso de nuestra práctica, mover a una persona de una posición a otra implica también una responsabilidad, porque tenemos que llevarla a un sitio donde nosotros creamos que la persona tendrá éxito. El consultor tiene que salir con el encargo a buscar en el mercado personas adecuadas para la posición que nuestro cliente quiere, pero a la vez tiene que pensar en los candidatos que trae, que vayan a una mejor posibilidad.

¿Se puede hacer un paralelo entre saber elegir ejecutivos y saber elegir autoridades políticas?

Sí, claro. Pero mientras que en el sector privado se buscan candidatos adecuados para una posición pensando en el futuro de esos candidatos para que tengan un sitio donde aterrizar y progresar; no sucede lo mismo en los sectores de gobierno; por eso a veces se dice “¿por qué no contratan head hunters para conseguir ministros?”; y esto ya lo trataron en México con Vicente Fox, que contrató una firma renombrada de head hunters, pero los ministros elegidos duraron meses, porque los avatares de la política no son los mismos que los avatares de las empresas. Tiene que haber mucha vocación de servicio, porque quien entra en la vida política, saldrá con más de un juicio, con o sin razón.

¿Qué deben aprender los gobiernos de las organizaciones?

Debería haber estabilidad en la carrera pública. No es posible que cambien a las cabezas de los ministerios cada vez que se cambie de ministro. Hay una parálisis en el sector público porque nadie quiere firmar. Otro tema también es la meritocracia. Si la carrera atrae, uno piensa en el largo plazo; si la carrera no atrae, vendrán personas que piensen en el corto plazo, que es transaccional.

Usted también es fotógrafo. ¿Podríamos hacer un paralelo entre la captura de una imagen y la captura de un profesional idóneo?

Ahora que lo mencionas, sí. El encuadre y el componente del marco alrededor del objeto central de la foto es igual de importante para lograr una buena imagen que el objeto central de la foto; y en el caso de nuestra labor como head hunter, tenemos que buscar a la persona correcta, pero tenemos que ver el entorno en el cual va a encajar esa persona.

Finalmente, tiene que ver con la armonía.

Exactamente. Tiene que haber armonía entre lo que busca el cliente, lo que el mercado provee y lo que el head hunter, en el medio, está balanceando para poder vincular esos dos intereses diferentes en un objetivo común: que la empresa y la persona tengan éxito.

Autoficha:

-“Soy Jaime Armando Cavero Guerrero. Tengo 70 años, nací en Lima. Acabé el colegio y estudié dos años de Ingeniería en la Católica. Me desencanté un poco del mundo de solo los números y opté por Economía, que es una ciencia social. En broma digo que soy sociólogo”.

-“He sido gerente de cuatro compañías de telecomunicaciones y de tecnología. En 2000, con el cambio de siglo, comenzó la recesión de Fujimori. La empresa donde yo trabajaba hizo un cambio y quedé fuera, y un amigo me invitó a asociarme con él para hacer head hunting”.

-“Hago fotografía desde que estuve en el colegio. Tengo más de 35 mil fotos. Pueden visitar mi web armandocavero.com. Si hubiera vivido en otro país, me hubiera gustado hacer de lleno fotografía y enseñanza. Pero ambas carreras son mal remuneradas aquí. Y monto caballo desde hace 50 años”.

