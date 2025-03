Aranceles de EE.UU. a productos agrícolas: ¿Cómo le afecta a Perú?

“A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!”, indicó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social, Truth Social.

Con este mensaje, Trump anunció que impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril. Si bien el Perú cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el 2009, todo puede suceder. Por ejemplo, Canadá que tenía un TLC con EE.UU. mucho antes que Perú, desde 1988, hoy es víctima de aranceles por parte de su socio.

Impacto

¿Qué tan importante es Estados Unidos como destino para las exportaciones de productos agrícolas peruanos?

Estados Unidos es el principal país de destino de las exportaciones no tradicionales del Perú con una participación de 32%.

Los productos agrícolas peruanos no tradicionales como arándanos, uvas, aguacate, paltas, mangos, espárragos, páprika, entre otras mercancías, concentran el 54.4% de las exportaciones no tradicionales y el 16% de las exportaciones totales.

Para Percy Muente, gerente general de Agrícola Cerro Prieto, destaca que, si el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de generar procesos inflacionarios en su economía, no hay razón para esperar que se graven con aranceles a productos de agroexportación peruanos.

Muente citó el caso de los arándanos, en el que Perú lidera las exportaciones a nivel global. El ejecutivo destacó que, debido a la ubicación de Perú en el hemisferio sur, los arándanos peruanos que llegan a Estados Unidos no compiten con la producción local, sino que cubren el vacío en la oferta generado por el cambio de estación. Con lo cual, asegura que sí el gobierno de Trump no busca un proceso inflacionario en dicho país, no hay razón de que se graven con aranceles a los productos peruanos.

“Estamos en ventanas de cosecha distintas. Como nuestras ventanas de cosechas no se traslapan, diría que hay que esperar”, anotó Muente.

Sin embargo, en caso Trump fije aranceles incluso a productos peruanos, el ejecutivo de Cerro Prieto advierte dos escenarios probables y una misma acción de respuesta de los agroexportadores para enfrentarlos.

El primer escenario, según Muente, es que el gravamen aumente los precios, por ejemplo de los arándanos, y esta subida tenga que ser asumida por los productos peruanos.

“En este escenario, el retail norteamericano le dice al importador que le baje el precio porque por el aumento ocasionado por el arancel no sale el producto; y este nos pide que bajemos el precio. Entonces, pagamos el arancel los que producimos”, indicó.

El segundo escenario planteado es en el que la demanda por los arándanos de nuestro país se mantenga robusta y que los consumidores estén dispuestos a asumir el sobrecargo.

“El mercado de frutas y verduras internacional funciona como el de La Parada. Si hay mucha demanda de limones y llegan pocos limones, el precio sube. Si se ponen impuestos a los limones y hay mucha demanda por el limón, el consumidor dice no importa porque quiere comprar limones”, manifestó.

Dijo que, ante estos dos escenarios, la respuesta de los agroexportadores es única: enfocarse en la calidad del producto exportado y en la eficiencia operativa para competir en cualquier lugar.

