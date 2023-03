Muchas personas que quieren hacer crecer su negocio recurren a un préstamo. Al respecto, Javier Mori, gerente Legal de Equifax, comparte algunos consejos para que aprenda a gestionar las deudas de su emprendimiento, toma nota.

Consulte su score crediticio. Es importante consultar el monto adeudado que se tiene con el banco para poder realizar los pagos puntuales y así evitar intereses.

Identifique su capacidad de pago. Antes de endeudarse, es muy importante conocer su capacidad de pago. Esta situación está directamente relacionada con su nivel de ingresos como emprendedor; el cual significa que se debe considerar si el ingreso es fijo o variable para establecer un punto de referencia. Asimismo, es importante ser consciente de lo que se está dispuesto a pagar o cubrir cuando se obtiene un crédito o un préstamo. Si considera lo anterior, puede implementar estrategias de pago para cubrir lo que se le cobra por adelantado.

Evite endeudarse más. Un punto vital para salir de una deuda es no tomar una nueva. Debes evitar todo tipo de deuda por más pequeña que sea, como la adquisición de artículos innecesarios, apertura de cuentas, tarjetas de crédito, entre otras.

Planifique sus pagos y recorte gastos. Recurra a un calendario o a una opción de contabilidad digital para tener presente tus fechas de pago. De igual manera, si el sitio donde solicitaste tu crédito o préstamo lo permite, haz tus pagos anticipados cada que puedas. Por último, no olvide analizar su situación financiera, además de realizar recortes a tus gastos para salir cuanto antes de tu endeudamiento. Recuerde que ser disciplinado para no gastar en bienes no esenciales para su negocio, es el punto de partida de todo emprendimiento.

Diseñe un fondo de emergencia. A pesar de que suene como una tarea imposible de realizar, lo cierto es que un fondo de emergencia le permitirá mayor flexibilidad y apertura ante las crisis. Este, también conocido como reserva contable, puede ayudarte a cubrir gastos imprevistos y, en un caso similar, a pagar parte de tu deuda cuando tus finanzas o números no estén en buen estado. Javier Mori de Equifax recomienda usualmente acumular entre 2% y 5% de los ingresos netos del periodo.