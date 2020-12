Aprenda a organizar sus gastos navideños

No cabe duda de que la Navidad es una fecha llena de celebraciones y unión familiar, pero también viene cargada de diversos gastos que podrían desbalancear nuestra economía y finanzas personales, sobre todo ante la crisis económica que se vive a nivel mundial. Es por ello que, en la siguiente nota, especialistas de la Escuela de Administración Industrial de Senati, te brindan tips a tomar en cuenta para administrar mejor nuestro dinero y celebrar sin generar forados en nuestras cuentas bancarias.

La Navidad está muy cerca, pero todavía estamos a tiempo para planificar nuestro presupuesto sin afectar nuestras finanzas. Lo más importante es no sobrepasarnos y guardar dinero para el siguiente año. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes consejos que constituyen principios básicos para la administración de nuestro dinero.

1) Presupuesto holgado: Lo primero es programarse y hacer un presupuesto que contemple todos nuestros ingresos y patrimonio. En base a eso procederemos a restarle los gastos futuros de manera muy específica, a fin de siempre establecer un colchón de por lo menos un 25 %. Deberás incluir viajes, comida, decoración, envoltura de regalos, regalos, entre otras. Hay que ser muy minucioso para no llevarse sorpresas, una vez que nos llegan las cuentas. Para ello, existen diversas aplicaciones que puedes descargar en tu celular o computadora, como: Fintonic, Mint, Money Pro o incluso, Wally +. Verás que todo será más simple una vez que lo hagas.

2) Ley del 10 %: Es importante ahorrar desde algunos meses antes de las fiestas. Por ello te recomendamos la ley del 10 %, lo cual implica que durante enero a diciembre saques 10 % de tu ingreso mensual y lo destines a una cuenta aparte. En diciembre podrás utilizar el monto ahorrado para los gastos de fiestas. Si ya es muy tarde y aún no lo has hecho, no te preocupes, empieza desde ahora mismo, y retoma el hábito durante todo el próximo año, verás cómo mejoran tus finanzas.

3) Cotización y comparación de precios: Un error bastante común es el de comprar los regalos o artículos para celebraciones sin antes haber comparado precios. Y es que, posiblemente, en otro lugar puedes encontrarlo en oferta o a un precio más económico. Es por ello que es bastante importante hacer una exploración de campo que te permita conocer los precios de todos los artículos. Un truco muy útil es hacerlo visitando las tiendas online, sin salir de casa. Aunque te critiquen, esta es una excelente manera de llevar el control de tu economía. Además, existen muy buenas aplicaciones y páginas web que te permitirán comparar precios en tiempo real, tales como: Comparazon, Tiendeo, Decompring, entre muchas otras más.

4) Dinero en efectivo: Si usas dinero en efectivo es más difícil gastar sin control e impulsivamente, ya que ves de manera directa la cantidad que desembolsas. Intenta no llevar tu tarjeta de crédito durante tus compras navideñas. Así, evitarás usarla de manera impulsiva.

5) Lista de requerimientos: Una gran excelente manera de dimensionar y gestionar mejor nuestros gastos es anotando a cada uno de los integrantes de nuestra familia y dejar un espacio al lado para poder colocar las cosas que podría necesitar. Luego, ordenamos los artículos por prioridades y precio a fin de que puedas tomar una buena decisión a la hora de comprar.

Recuerda que el éxito para mantener saludables nuestras finanzas personales yace en la organización y planificación. Toma esto en cuenta, genera presupuestos, cronogramas de gastos y tendrás una navidad sin mayores preocupaciones monetarias.

