Las alternativas de transporte urbano de hoy, como las apps de taxi o los scooters, pueden ser la clave para entender la movilidad en el futuro, según el estudio “The leaders in urban mobility will be regional, not global”, realizado por Boston Consulting Group (BCG).

El reporte afirma que en el 2035 los usuarios elegirán su tipo de transporte preferido a través plataformas de movilidad urbana, que son aplicaciones integradas que vinculan a las empresas de transporte privado con los operadores de servicio público.

Estas plataformas, que hoy en día ya están disponibles en algunas ciudades de Europa, Estados Unidos y China y en el futuro serán un fenómeno global, se convertirán en una alternativa a la congestión vehicular y brindarán a los usuarios opciones, simplicidad y una experiencia de viaje sin interrupciones, independientemente de dónde se encuentren alrededor del mundo.

¿Cuáles serán sus beneficios?

Las plataformas de movilidad urbana optimizarán las opciones para las preferencias de viaje individuales, las situaciones de tráfico en tiempo real y las condiciones climáticas e incluirán el transporte de última milla, que lleva a los viajeros desde su estación local de autobuses o tren hasta su puerta.

Los viajes disponibles en las plataformas de movilidad urbana serán: transporte público, taxi, movilidad conectada, viaje urbano compartido, alquiler de coches, auto compartido, bicicleta compartida, scooter compartido, movilidad aérea urbana. Las plataformas serán solo una pequeña parte de la industria global de movilidad como servicio, añadió el informe de BCG.

Perspectivas globales

Según el estudio, el mercado de plataformas de movilidad urbana tendrá un valor de aproximadamente de US$ 25,000 millones para 2035, dividido principalmente entre los EE.UU., Europa y China.

Los usuarios finales de cada una de estas regiones seleccionarán y comprarán, en promedio, aproximadamente 400 viajes al año a través de una plataforma de movilidad urbana en el 2035.

El estudio también destaca que la participación en el mercado actual de las plataformas de movilidad urbana es solo de 1% en los EE. UU. Europa y China; sin embargo, para el 2035, esta cifra aumentará al 25%. Asimismo, uno de cada cuatro viajes se reservará en una plataforma de movilidad urbana.

Gigantes proyectados

1. En los Estados Unidos, los grandes proveedores de movilidad como Lyft y Uber se están expandiendo a nuevas áreas de transporte fuera de sus negocios tradicionales.

Por ejemplo, Lyft compró Motivate, el mayor operador de bicicletas compartidas en los Estados Unidos y ha lanzado scooters eléctricos en varias ciudades. Este año, Uber adquirió el startup Jump para compartir bicicletas, utilizando parte de su presupuesto de inversión de US$ 1,000 millones.

2. En Berlín, los usuarios pueden seleccionar entre más de 20 servicios, incluidas bicicletas eléctricas compartidas, automóviles, patinetes y patinetes eléctricos.

3. En 2016, Helsinki (Finlandia) eligió el startup de tecnología MaaS Global para construir una plataforma de movilidad basada en aplicaciones que simplificará la experiencia del viajero. Desde entonces, la compañía ha lanzado su plataforma Whim a Amsterdam y Birmingham, Inglaterra.

4. Los gigantes tecnológicos chinos están invirtiendo en tecnologías de ciudades inteligentes, como sensores y sistemas de cámaras. Por ejemplo, los principales desarrolladores de tecnología están participando en el desarrollo de Xiong’an, un área en el noroeste de China que es un centro emblemático para varias iniciativas.

5. En China, Baidu Maps, la aplicación de mapas y rutas oficial de Baidu, y AutoNavi, la propiedad del gigante del comercio electrónico Alibaba, han comenzado a reforzar sus ofertas, permitiendo a los usuarios acceder a una variedad de servicios de transporte dentro de sus aplicaciones.