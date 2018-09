Steve Jobs , fallecido fundador y ex CEO de Apple , presentó al mundo al iPhone con un impactante discurso: "Este es un día que llevo esperando dos años y medio (...) hoy, Apple va a reinventar el teléfono".

Es así como el 9 de enero del 2007 se mostró al aparato móvil como una combinación de tres dispositivos: un " iPod de pantalla ancha con controles táctiles", un "teléfono móvil revolucionario", y un "comunicador de Internet innovador".

No fue sino hasta el 29 de junio de 2007 que el iPhone se lanzó a los mercado a un precio de US$499 para el modelo de 4 GB y US$599 para el modelo de 8 GB.

Dichos precios distan mucho de los nuevos modelos iPhone XS y iPhone XS Max, que saldrán al mercado desde US$999. Es decir, 500 dólares de diferencia entre el teléfono de Apple de primera generación y su más reciente modelo. La diferencia por supuesto, pasa también por las bondades de los equipos.

Entre las características del primer iPhone, destacaban su pantalla de 3.5 pulgadas, facilitando la portabilidad en los bolsillos, popular en la época; resolución de 320x480 pixeles; memoria RAM de 128 MB y una cámara principal: 2 MP.

Mientras que el iPhone XS cuenta con una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología OLED y resolución de 2.436 x 1.125 píxeles. Tiene además una cámara principal de 12 MP, sistema operativo Apple A12 Bionic y capacidad de almacenamiento desde 64 GB hasta 256 GB. Un monstruo comparado con la tecnología de hace 11 años..



La inolvidable primera versión

La singularidad del iPhone del 2007 recaía en su pantalla táctil o touchscreen para la ejecución de casi todas las funciones que se requirieran, lo cual llamó la atención y fue muy bien aceptado entre todos sus clientes.

Tanta fue la expectativa que miles de personas esperaron fuera de las tiendas de Apple y AT & T días antes del lanzamiento del dispositivo, debido a estas llamativas características. Aquel muchas tiendas se quedaron si stock solo una hora después de ponerse en venta.

La llegada de este smartphone no solo significó un gran éxito comercial para la compañía responsable de su desarrollo, sino que también cambió los paradigmas del mercado al que ingresaba.

El hecho de que la gran mayoría de teléfonos inteligentes de la actualidad incluyan pantallas táctiles, se debe en gran parte a la popularidad del iPhone y el formato revolucionario que propuso.

NUEVOS MODELOS, NUEVOS PRECIOS

Este miércoles, Apple presentó sus nuevos modelos del emblemático iPhone en formato XS, XS Max y iPhone XR, con mejoras del equipo mismo y con el estreno del sistema operativo iOS 12.

El iPhone XS tiene un diseño similar al iPhone X, pero con mejoras internas y de software.

Precios según su capacidad de almacenamiento:

64 GB a US$ 999

256 GB a US$ 1149

512 GB US$ 1349

El XS Plus será de 6.5 pulgadas frente a las 5.8 que tiene el iPhone XS. Tendrá además una doble cámara superior a la del iPhone XS.

Precios según su capacidad de almacenamiento:

64 GB a US$ 1099

256 GB a US$ 1249

512 GB a US$ 1449

Apple también confirmó que lanzará un equipo “económico” bajo el nombre de iPhone XR. Se trata de un teléfono con pantalla de 6.1 pulgadas, con tecnología LCD IPS que incluye el sistema de reconocimiento facial Face ID y una doble cámara trasera.

Precios según su capacidad de almacenamiento

64 GB a US$ 749

128 GB a US$ 799

256 GB a US$ 899